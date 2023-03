Streik am Münchner Flughafen: Schlangen und teils Flugausfälle

Um neun Uhr trafen sich streikende Mitarbeiter der Sicherheitsgesellschaft am Flughafen München für eine Kundgebung. Etwa zwei Drittel der SGM-Mitarbeitenden in der Frühschicht hatten nach Gewerkschaftsangaben die Arbeit niedergelegt. Die Auswirkungen bei den Sicherheitskontrollen waren am Morgen nicht zu übersehen: In beiden Terminals waren in der Früh gerade einmal drei von etwa 40 Kontrollstellen geöffnet.

Insgesamt deutlich weniger Betrieb als üblich

Im Terminal 2 wurden die Wartenden durch ein in der Nacht aufgebautes System von Flatterbändern durch das ganze Gebäude geleitet. Davor bildeten sich sehr lange Schlangen. Insgesamt war aber deutlich weniger Betrieb als üblich.

Die Regierung von Oberbayern ging bereits im Voraus von einer hohen Streikbeteiligung aus. Die Sicherheitskontrollen werden voraussichtlich "weitgehend zum Erliegen kommen", sagte ein Sprecher am Donnerstag. Man werde in den beiden Terminals wohl nur einzelne Kontrollstellen besetzen können.

Lufthansa-Passagiere in Warteschlangen

Der Flughafen appellierte an alle Fluggäste, sich vor der Fahrt zum Flughafen bei ihren jeweiligen Fluggesellschaften zu erkundigen, ob der Flug verschoben oder gar annulliert wird, und in jedem Fall längere Wartezeiten bei den Sicherheitskontrollen einzukalkulieren.

Passagiere internationaler Flüge wurden umgebucht. Die Airline ging gestern davon aus, dass in ihren Maschinen bis zum späten Vormittag praktisch nur Umsteiger sitzen werden. In der Warteschlange vor der Sicherheitskontrolle im Terminal 2 waren aber durchaus auch Lufthansa-Passagiere, wie eine BR-Umfrage ergab.

Aufgrund des Warnstreiks rechnete die Lufthansa damit, dass im Zeitraum zwischen 5 und 11 Uhr keiner ihrer Passagiere in München starten konnten. Das teilte die Airline bereits am Donnerstagnachmittag mit. Dies betreffe alle Flüge der Lufthansa Group, also Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Eurowings, Brussels Airlines.

Lufthansa: "Fliegen auch ohne Passagiere, wenn es sein muss"

Innerdeutsche Lufthansa-Gäste ab München wurden gebeten, die Deutsche Bahn zu nutzen. Passagiere mit einem internationalen Flugziel ab München wurden für diesen Zeitraum auf alternative Flüge umgebucht. Alle betroffenen Passagiere wurden nach Lufthansa-Angaben von der Airline informiert.

Die Lufthansa wollte trotz des Warnstreiks jedoch ihren Flugplan am Drehkreuz München aufrechterhalten. "Wir fliegen auch ohne Passagiere, wenn es sein muss", sagte ein Airline-Sprecher dem BR. Dies diene dazu, Passagieren, die am Münchner Flughafen umsteigen, ihren Weiterflug zu ermöglichen. Zum anderen werden die in München startenden Maschinen an anderen Lufthansa-Standorten gebraucht.

Auswirkungen bis weit über 10 Uhr hinaus

Bei der Regierung von Oberbayern ging man davon aus, dass "bis weit in den Freitag hinein" Beeinträchtigungen möglich sind. Beim Warnstreik am 18. Februar an mehreren deutschen Flughäfen, darunter auch München, hatte Verdi fast den gesamten innerdeutschen Flugverkehr zum Erliegen gebracht.

Die Gewerkschaft will für die bundesweit 2,5 Millionen Beschäftigten der Kommunen und des Bundes 10,5 Prozent mehr Lohn durchsetzen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeber bieten fünf Prozent mehr bei zweijähriger Laufzeit sowie 2500 Euro Einmalzahlung. Die dritte Verhandlungsrunde ist Ende März, bis dahin laufen Warnstreiks in den verschiedenen Zweigen des öffentlichen Diensts.