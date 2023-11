Wann Leutheusser-Schnarrenberger Demos verbieten würde

Immer wieder kommt es auf pro-palästinensischen Demonstrationen zu Ausschreitungen: Böller-Würfe in Berlin-Neukölln Mitte Oktober, Taliban-Symbole auf Bannern während einer islamistischen Demonstration in Essen vergangenen Freitag. Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP), Antisemitismus-Beauftragte in NRW und frühere Bundesjustizministerin, spricht sich daher für ein Verbot von pro-palästinensischen Demonstrationen aus, wenn im Vorfeld eine konkrete Gefährdungslage erkennbar ist.

Am BR Sonntags-Stammtisch sagte die frühere FDP-Landesvorsitzende in Bayern: "Natürlich nicht pauschal über Wochen, aber ich kann im Vorfeld auch Demos verbieten. Das lässt unser Recht zu." Versammlungsbehörden sollten eine anschließende Aufhebung durch Gerichte nicht scheuen, so Leutheusser-Schnarrenberger: "Dann muss man schauen, lag es an der Begründung oder daran, dass Bestimmungen nicht ausreichen."

Leutheusser-Schnarrenberger: "Wir brauchen konsequentes Vorgehen"

Anlass für schärfere Gesetze sieht Leutheusser-Schnarrenberger nicht. Die Strafgesetze des Bundes würden im Wesentlichen "ganz gute Regelungen" beinhalten, Lücken seien immer wieder geschlossen worden. "Wir brauchen konsequentes Vorgehen und wir brauchen auch die Unterstützung für die Polizei." Die sei dann notwendig, wenn die Polizei im Vorfeld Anzeichen dafür sehe, dass eine angemeldete Demonstration aus dem Ruder laufen könnte.