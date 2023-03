Waldumbau in Grafenwöhr – 300 Bäume für 300 Kinder

Tests mit nicht-heimischen Arten, erste Erfolge

Förster Martin Gottsche pflanzt auch in erster Linie heimische Arten in den Wäldern des westlichen Landkreises Neustadt/WN, dennoch hat er Versuche mit alternativen Baumarten bereits vor 25 Jahren begonnen. Seine Bilanz fällt bisher positiv aus. Die Esskastanien würden sich sehr gut machen, schöne Bestände bilden und auch Holz liefern. Die Colorado-Tannen würden sich ebenfalls sehr gut machen, so Gottsche, und auch die Atlas- und Libanonzedern entwickelten sich sehr zufriedenstellend. Den Erfolg oder Misserfolg seiner Pflanzungen könnten aber erst seine Nachfolger beurteilen, denn ein Menschenleben reiche nicht aus, um das Endprodukt zu sehen, so Gottsche.

Baumpflanzaktion für Neugeborene - "nachhaltig"

Bürgermeister Edgar Knobloch (CSU) hält die Pflanzaktion für Neugeborene mit den alternativen Baumarten für "nachhaltig". Aufgrund der Baumarten könnten vielleicht die Kinder selbst ihren Kindern und auch Enkeln mal ihre Bäume im Stadtwald zeigen.

Samus Papa, David Dobmann, ist inzwischen bei Baum Nummer 22 angelangt. Unter den Augen von Mama Nadine und Sohn David tritt er das serbische Fichtenpflänzchen noch fest. Etwa 30 Zentimeter ragt es aus dem Boden. Irgendwann bekommt einer der Bäume ein Schild mit dem Namen seines Sohnes Samu, sagt Dobmann. Dazu müssen beide aber erstmal wachsen.