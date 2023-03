Das sind die neuen Förderprogramme für energetische Sanierung

Wer hilft mir, wenn ich schrittweise sanieren möchte?

Für die BAFA-Förderungen ist nicht extra ein Energieberater notwendig, prinzipiell können die Immobilienbesitzer und -besitzerinnen diese Anträge auch selber stellen. Beim Heizungsaustausch kann das auch ein Heizungsinstallateur übernehmen.

Wenn neben der Heizung aber auch noch andere Maßnahmen anstehen, kann es sich lohnen, so eine schrittweise Sanierung gut zu planen. Energieberaterinnen und Energieberater können dafür einen sogenannten individuellen Sanierungsfahrplan erstellen, kurz iSFP.

Dafür nimmt der Fachmann alle Daten des Hauses auf und schlägt schrittweise Maßnahmen in einer sinnvollen Reihenfolge vor, um das Haus in mehreren Einzelschritten energieeffizient zu sanieren. Ziel soll ein KfW-Effizienzstandard sein, der in spätestens 20 Jahren erreicht wird. Dieser Fahrplan ist kein Muss, aber gewünscht, deshalb gibt es auch hier einen Bonus vom BAFA in Höhe von fünf Prozent. Und Einsparungen bei den Energiekosten gibt es in jedem Fall.

Lohnt es sich eher, Einzelmaßnahmen zu machen oder die Rundum-Sanierung anzustreben?

Das ist von der jeweiligen finanziellen Lage und von der Immobilie abhängig. Für die Einzelsanierungen gilt, dass das Geld vorher da sein muss und dass nur einmal jährlich eine Förderung von maximal 60.000 Euro bewilligt wird.

Bei der KfW gibt es einen Kredit in Höhe von maximal 150.000 Euro je Wohneinheit für eine Einmal-Aktion.

Volkswirtschaftlich gesehen sind diese Förderungen jedenfalls eine finanzielle Unterstützungs-Leistung des Staates, die immer weiter ausgebaut wird. Noch vor einigen Jahren gab es nicht viel mehr als 10 oder 15 Prozent Fördergelder.

Statt auf Verpflichtungen setzt die Bundesregierung also weiterhin weitgehend auf Anreize. Experten sagen, das neue System sei etwas gerechter und habe eher die Gesamt-Maßnahmen im Blick.

Was ist mit der Förderung für Neubauten?

Wo neu gebaut wird, müssen ohnehin schon hohe Standards eingehalten werden. Deshalb ist es aus Sicht der KfW nicht wirklich sinnvoll, hier Geld reinzubuttern. Ein bisschen was gibt es trotzdem: Fünf Prozent Zinsverbilligung bei der KfW für die erste Nachhaltigkeits- Qualitätsstufe und in der zweiten, dann sehr aufwändigen Stufe sind es 15 Prozent Zinsverbilligung.

Auch hier wird wieder nach Wohneinheiten abgerechnet. Je größer also die Immobilie und je mehr Parteien renoviert werden, desto eher lohnt sich der KfW-Kredit. Und hinzu kommen noch die günstigeren Zinsen im Vergleich zu marktüblichen Krediten.

Übrigens: Neben den Förderungen durch den Bund gibt es noch Landesprogramme, die beim Wohnungsbau unterstützen. In Bayern ist dafür die Landesbodenbank zuständig, die beispielsweise ein Förderprogramm für den sozialen Wohnungsbau hat. Da ist die Förderstruktur mit Zuschüssen und günstigen Krediten hilfreich, macht allerdings auch ziemlich konkrete Vorgaben für die Grundrisse.

Wo finde ich Fachleute?

Die Fachleute, die Sanierungen betreuen, Anträge stellen oder die individuellen Sanierungsfahrpläne erstellen können, nennen sich Gebäude- und Energieberater und sie sind über eine zentrale Website gut zu finden.

Verbandsunabhängig finden sich auch noch mehr Informationen auf der Website der Deutschen Energie-Agentur, kurz dena.

Was ist mit Eigentümern, die wirklich kein Geld haben?

Wenn bei Eigentümern so wenig Geld zur Verfügung ist, dass eine Sanierung "wirtschaftlich nicht darstellbar" ist, dann können Ausnahmen gemacht werden, beispielsweise auch bei alten Heizsystemen. Zudem gibt es nach wie vor keine Sanierungspflicht im Sinne einer Komplettsanierung.

Wer wenig Geld hat und trotzdem etwas an seinem Haus tun möchte, kann auch auf die Förderungen verzichten und mit wenig Geld und Mut zur Eigenleistung ans Werk gehen. Manchmal hilft es schon, die Kellerdecken abzudichten, Kältebrücken zu finden oder eine Pumpe auszutauschen. Für eine sinnvolle Reihenfolge und einfach Maßnahmen kann auch hier der prüfende Blick eines Energieberaters hilfreich sein, die Verbraucherzentralen bieten da Unterstützung.

Welche Kritik gibt es an der neuen Struktur?

Tatsächlich ist der soziale Aspekt noch nicht wirklich in die neuen Förderstrukturen eingebaut. Berufsverbände fordern, dass bei der KfW ein Budget für einkommens- oder rentenschwache Haushalte bereitgehalten wird, weil gerade dort oft mit vergleichsweise wenig Kapital prozentual große Einsparungen erreicht werden können.

Außerdem gibt es bislang keine Instanz, die die Maßnahmen kontrolliert oder im Blick behält. Es war einmal im Gespräch, die Kaminkehrer damit zu beauftragen, diese Idee wurde aber schnell wieder verworfen. Generell sollten positive Anreize zum Energiesparen hilfreicher sein, finden viele Fachleute.