Wärme für Dänemark: So baut MAN aus Augsburg die XXL-Pumpe

Das Kohlekraftwerk im Hafen, das bislang die Fernwärme für die siebtgrößte Stadt Dänemarks geliefert hat, wird demnächst abgeschaltet. Fernwärme für die Stadt liefert dann vor allem die Pumpe.

Die Großwärmepumpen der Augsburger Firma MAN sind weltweit gefragt, bis hin nach Neuseeland und den USA. Doch in Deutschland kommt bislang kein Projekt zustande. Dabei könnte man sie gerade jetzt brauchen.

Die Großwärmepumpe hat mehrere Vorteile

Zum Beispiel in Augsburg. Fernwärme ist gefragt wie nie. Die Nachfrage explodiert, hat sich in den vergangenen Jahren verzwanzigfacht. Und die Großwärmepumpe könnte die Gasturbine überflüssig machen. Ein fossiler Verbrenner, der einen Teil der Augsburger Fernwärme liefert.

Sogar im Sommer könne die Technik helfen, sagt Uwe Lauber, der Chef von MAN Energy Solutions: "Es ist nicht nur eine Wärmepumpe. Man kann auch Kälte damit erzeugen, etwa für Krankenhäuser. Nehmen Sie Herrn Lauterbach beim Wort, der in diesem Jahr speziell im Sommer nach Kälte gesucht hat." Der größte Vorteil aber sei, dass die Pumpe auch Strom erzeugen und einspeisen könne, so Lauber. "So lässt sich das Netz stabil halten, das durch den Aufbau der Erneuerbaren Energien eher destabilisiert wird."

Entscheidend ist grüne Energie

In Augsburg könnte das Wasser für die Pumpe beispielsweise aus dem Lech kommen. Erschwert wird der Einsatz in Deutschland aber durch lange und aufwendige Genehmigungsverfahren, so Lauber. Das größte Problem jedoch sei der Strom, den man für den Betrieb einer jeden Wärmepumpe braucht.

Nur wenn der Strom grün und bezahlbar ist, sei die Wärmepumpe sinnvoll und nachhaltig, so Lauber. Doch daran fehle es in Deutschland: "In Bayern haben wir letztes Jahr 14 Windkraftanlagen in Betrieb genommen, da ist sicher noch Spielraum nach oben", sagt Lauber. Und fordert: "Dieser Ausbau muss vorangetrieben werden."

Weiterer Auftrag aus Dänemark

Wenn das gelingt, könnte die Pumpe auch in Augsburg zum Einsatz kommen. Zum Beispiel im Süden der Stadt, wo ein ganz neues Stadtviertel geplant ist. Was dazu nötig wäre, kann Ulrich Längle von den Stadtwerken genau sagen: "Zunächst mal müssen wir den Strom aus dem Norden in den Süden bekommen. Aber dann müssen wir auch hier im Süden mehr Windenergie und mehr Photovoltaik bauen. In Zahlen: Das muss alles fünfmal schneller passieren als bisher – Bau und Genehmigung."

In Esbjerg ist die grüne Energie vorhanden und wird weiter ausgebaut. Im Hafen liegen schon die Bauteile für viele weitere Windräder bereit. Und in Aalborg – etwa drei Autostunden von Esbjerg entfernt – wird MAN demnächst die nächste Wärmepumpe bauen. Sie soll zweieinhalbmal so groß werden wie die in Esbjerg.