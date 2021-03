Voraussichtlich Plädoyers im Mordprozess gegen Raser in München

Ein 35-Jähriger aus dem Tölzer Land soll im November 2019 einen Teenager mit seinem Fahrzeug erfasst und getötet haben - ihm wird deshalb Mord vorgeworfen. Im Prozess werden am Landgericht München am Freitag voraussichtlich die Plädoyers gesprochen.

Mann raste wegen Polizeikontrolle durch die Stadt

Über rote Ampeln und auf Gegenfahrbahnen soll der Mann mit seinem Wagen durch die Stadt gerast sein, laut Anklage um einer nächtlichen Polizeikontrolle zu entgehen - der verurteilte Drogendealer habe zuvor Kokain konsumiert, wie es hieß. Zeugen schilderten vor Gericht, wie mehrere entgegenkommende Autos dem Raser nur mit Müh und Not ausweichen konnten.

14-Jähriger starb - Überlebende leidet bis heute

Was dann geschah, wurde auch mithilfe von Gutachten rekonstruiert: Demnach war der Angeklagte mit mehr als 120 Stundenkilometern unterwegs, als sein Wagen zwei Jugendliche erfasste. Diese wollten mit ihren Freunden gerade die Fürstenrieder Straße überqueren, sie waren auf dem Weg zu einer Party.

Ein 14-Jähriger starb, er wurde laut den Ermittlungen gut 40 Meter durch die Luft geschleudert. Im Prozess schilderte ein Polizeibeamter, wie er mit seinen Kollegen und Rettungskräften fast 40 Minuten lang versucht hatte, den Teenager zu reanimieren. Am Ende starb der Bub in seinen Armen.

Eine andere, 16-jährige Jugendliche, erlitt schwere Verletzungen. Bis heute leidet sie unter den schrecklichen Ereignissen. "Es ist nicht vorbei", sagte sie als Zeugin aus. Der Angeklagte beteuerte, es tue ihm "wahnsinnig weh", sie so leiden zu sehen.

Verteidiger: Es war kein Mord-Vorsatz

Gleich am ersten Prozesstag hatte er über seinen Anwalt erklärt, dass ihm alles "unsagbar leid" tue. "Für das, was passiert ist, habe ich keine Worte", hieß es in einer Erklärung, die verlesen wurde. Er empfinde "Schock, Schuldgefühle, Selbstmordgedanken", er habe die Gefahr "vollkommen unterschätzt" und sich selbst überschätzt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann Mord und Mordversuch vor.

Das Verteidigerteam hält dagegen: Es sei kein Vorsatz zu erkennen. Eine Anwältin bat die Richterin bereits, den Fall nicht mit demjenigen vom Berliner Kurfürstendamm gleichzusetzen – der Raser dort wurde wegen Mordes verurteilt.

Das Urteil im Münchner Raser-Prozess soll am 11. März gesprochen werden.