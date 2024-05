Vor BR-Kärwa: Experte sucht im Studiopark nach Bomben im Boden

Langsam läuft Ditmar Richter über die Wiese des Studioparks an der Wallensteinstraße in Nürnberg. In der Hand hält er eine Sonde, mit der er den Boden Meter für Meter überprüft. Sind hier noch Bomben versteckt? Der Kampfmittel-Experte will sie aufspüren. Wenn die Sonde quietscht und der Zeiger ausschlägt, bleibt Ditmar Richter stehen. Sorgfältig steckt er dann ein kleines blaues Fähnchen in die Erde. Hier will er später graben. Mit der Sonde kann er Bomben in einer Tiefe von vier bis fünf Metern orten. "Wir messen das Erdmagnetfeld. Und Eisen verzehrt dieses Magnetfeld. Dann gibt es einen Ausschlag", erklärt Richter.

Bombe unter dem Aktualitätenzentrum

In Nürnberg werden fast jedes Jahr Blindgänger gefunden, also Fliegerbomben, die im Zweiten Weltkrieg nicht detoniert sind. Diese müssen dann entschärft oder kontrolliert gesprengt werden, wenn eine Entschärfung unmöglich ist. Ditmar Richter macht das schon seit 27 Jahren. Als 2010 das trimediale Aktualitätenzentrum (AktZent) im BR-Studio Nürnberg gebaut wurde, war er auch schon dabei, um das Baugelände zu sondieren. "Damals haben wir hier eine Bombe gefunden", erinnert sich Richter. Das AktZent, in dem die aktuellen Sendungen für Hörfunk, Fernsehen und Online geplant und vorbereitet werden, steht schon lange. Aber Orte wie die Wiese, auf der die Fahrgeschäfte für die BR-Kärwa stehen sollen, wurden bislang noch nicht auf Bomben überprüft.