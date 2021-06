vor 8 Minuten

Wieder Bombenfund in Nürnberg: Entschärfung beginnt um 17.00 Uhr

An der Brunecker Straße in Nürnberg ist erneut eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie soll ab 17.00 Uhr entschärft werden. Eine Evakuierung und Schließung des nahen Impfzentrums in der NürnbergMesse ist nicht notwendig.