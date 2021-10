Von Günzburg bis Donauwörth: Donautalbahn soll besser werden

Die Donautalbahn zwischen Günzburg und Donauwörth soll schneller, sicherer und barrierefrei werden, das ist das Ergebnis der Mobilitätskonferenz im Landratsamt Dillingen. Bei der Konferenz waren Vertreter der Kommunen, der Bayerischen Eisenbahngesellschaft, der Deutschen Bahn und von Agilis, des privaten Betreibers der Bahnstrecke, dabei.

Stundentakt auf der Donautalbahn mit barrierefreien Zügen

Schon Ende des nächsten Jahres sollen auf der Donautalbahn an Werktagen 24 Züge fahren. Das Ziel: Von früh bis spät ein Stundentakt. Die Bahnhöfe in Höchstädt und Dillingen sollen bis 2024 barrierefrei sein, später dann auch die Bahnhöfe Gundelfingen und Lauingen. Die Bahnsteige werden erhöht und damit optimiert für die neuen, barrierefreien Züge. Auch Radfahrer sollen es künftig leichter haben, Betreiber Agilis will großzügige Einstiegsbereiche für Fahrräder schaffen.

Bahnübergänge werden ausgebaut - bis 2030

Eine deutliche Verbesserung auf der Donautalbahn wird der Ausbau der Bahnübergänge bringen. Übergänge mit Blinklicht sollen durch Unter- oder Überführungen ersetzt werden. Damit können die Züge dort schneller fahren, die Anschlüsse zu den ICEs in Donauwörth und Günzburg sichergestellt werden. Wegen der Komplexität der Aufgabe werde der Ausbau der Bahnübergänge wohl aber erst gegen Ende dieses Jahrzehnts erreicht werden.