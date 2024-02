Vielfalt an einem Tisch - Gemeinsam kochen, zusammen essen

Ein Abend im Februar: Im Bürgerzentrum Pölling in Neumarkt in der Oberpfalz stehen unterschiedliche Zutaten bereit. Kokosmilch, Currypaste und viel frisches Gemüse, darunter Zucchini, Karotte, Paprika. Die meisten Zutaten sind bekannt. Aber was sind das für zwei runde, grüne Früchte? Was im ersten Moment aussieht wie zu groß geratene Kapern, stellt sich als Thai-Auberginen heraus. Hier soll nämlich gleich ein thailändisches Drei-Gänge Menü gekocht werden.

Essen verbindet Kulturen

Unter der Anleitung von Anattayaporn Kharmphien, kurz Ana genannt, bereiten rund 22 Teilnehmende Wantan-Suppe und rotes Thai-Curry mit Hühnchen zu. Als Nachspeise gibt es Klebreisperlen in Kokosmilchsoße. Es dauert nicht lange und in der Küche im Bürgerzentrum breitet sich ein würziger Duft aus. Ana lebt seit rund 20 Jahren in Neumarkt. Die bunte thailändische Küche bedeutet für sie Lebensfreude. "Essen macht glücklich. Wenn ich meine Thai-Freundinnen anrufen, dann fragen wir als erstes: 'Wo essen wir?' Dann treffen wir uns und essen und trinken."

Esskultur stiftet Identität

Essen und Trinken verbindet eben über kulturelle Grenzen hinweg. Die Teilnehmenden sind sich im Laufe des Abends übers gemeinsame Kochen nähergekommen. Es wird gelacht und geratscht. "Man kommt so nebenbei in die Gespräche über die Alltagsdinge. Kochen ist ja was, was jeder macht und jeder braucht. Und da lässt sich das ganz unkompliziert verbinden", sagt Teilnehmerin Kerstin. Teilnehmerin Angela ergänzt: "Ich denke, dass man so eine Kultur schon kennenlernen kann, weil die Menschen ja auch aus der Esskultur ihre Identifikation nehmen."

Kochen und Kultur

Die Stadt Neumarkt organisiert unter dem Motto "Kochen und Kultur" regelmäßig Abende, an denen sich Interessierte über Essen und Lebensweise anderer Länder austauschen können. Auf freiwilliger Basis können sich Mitbürger melden, die gerne ihre Kultur und landestypische Speisen vorstellen möchten.

In der 40.000 Einwohner-Stadt Neumarkt in der Oberpfalz leben rund 110 verschiedene Nationen. Als eine von nur drei Städten deutschlandweit neben Erlangen und Berlin-Neukölln hat Neumarkt den Titel "Intercultural City" vom Europarat bekommen. Und so hat es sich die Stadt Neumarkt auch zur Aufgabe gemacht, mit verschiedenen Angeboten den interkulturellen Austausch und die Diversität in der Stadt zu fördern.