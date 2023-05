Viel Regen in Bayern: Auch Hochwasser möglich

Bayerns Flüsse führen bereits jetzt viel Wasser. In den letzen Tagen waren die Donau und die Isar sogar an ein paar Stellen übergetreten. Der Hochwassernachrichtendienst Bayern sagt, man muss die Lage im Auge behalten. Denn ein Tief aus Italien weitet sich nach Südbayern aus – und das bringt laut dem BR-Meteorologen Michael Sachweh am Dienstag kräftigen Regen in den Süden des Freistaats. In der Nähe der Alpen kann es zwischen 25 und 50 Liter pro Quadratmeter geben. Besonders viel soll es in Oberbayern regnen.

Flüsse in Bayern können weiterhin Wasser aufnehmen

Akute Hochwasser-Gefahr bestehe aber nicht, so der Hochwassernachrichtendienst Bayern zum BR. Auch BR-Meteorologe Michael Sachweh, glaubt, dass wir glimpflich davonkommen. Zum einen soll es nicht tagelang regnen, sondern vor allem von Dienstag auf Mittwoch. Zum anderen gibt es in Bayern aktuell kein Hochwasser. Die Flüsse sind zwar recht voll, können aber noch Wasser aufnehmen. Lediglich an der Donau werden laut Hochwassernachrichtendienst weiterhin hohe Pegelstände gemeldet.

Bayern muss nicht mit großem Hochwasser rechnen

Der Hochwassernachrichtendienst geht insgesamt davon aus, dass in den nächsten Tagen nur die Hochwasser-Meldestufe 1 von insgesamt 4 erreicht wird. Diese bedeutet, dass es einzelne Ausuferungen geben kann.

Michael Sachweh hält auch Stufe 2 für vorstellbar, dass also Felder unter Wasser stehen oder es zu einzelnen Verkehrsbehinderungen kommt. Stufe 3, wonach beispielsweise einzelne bebaute Grundstücke überflutet werden, hält er für höchstens zeitlich begrenzt und an wenigen Flussstellen für möglich.

Auch Österreich und Italien erwarten viel Regen

Auch in anderen Alpenländern sind für Dienstag kräftige Schauer vorhergesagt, vor allem in Österreich. Laut dem Deutschen Wetterdienst werden dort 50-80 Liter pro Quadratmeter erwartet. Die Schneefallgrenze sinkt dort auf 1.200 bis 1.500 Meter. Die österreichische Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik prognostiziert Überschwemmungen wie in Südbayern, außerdem Muren und Hangrutschungen. Am größten sei das Risiko dafür in der Steiermark und Niederösterreich.

Auch wer zum Feiertag schon in den Urlaub nach Italien startet, sollte sich auf mögliche Behinderungen durch örtliche Überschwemmungen einstellen. Denn auch für Südtirol ist am Dienstag viel Regen angekündigt. Noch stärker betroffen ist Mittelitalien: In der Region um Bologna gehen die Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes von bis zu 100 Litern Niederschlag pro Quadratmeter aus.