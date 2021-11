Viel frische Luft - Faschingsauftakt in der Pandemie

Die fünfte Jahreszeit sollte ja eigentlich von Lachen und Freude geprägt sein. Nun ja maskiert ist in diesen Zeiten sowie jeder - also kommt im Fasching die Zweitmaske zum Einsatz? Auf alle Fälle wird heute mitten in der vierten Corona-Welle der Faschingsauftakt vielerorts nur draußen gefeiert.

In Penzberg stoßen sie um 11 Uhr 11 unter freiem Himmel an. Und auch in Neubeuern im Kreis Rosenheim zeigt sich das neue Prinzenpaar am Abend auf dem Marktplatz.

Mehrere Prinzenpaare in München

Pünktlich zum Faschingsbeginn werden heute in der Münchner Innenstadt gleich mehrere Prinzenpaare vorgestellt: am Marienplatz von der Faschingsgesellschaft Würmesia Neuried und am Viktualienmarkt von der Münchner Narrhalla. Das Rätsel um die Prinzenpaare wird dem Anlass gerecht um 11.11 Uhr gelüftet.

Draußen und 3G und die "Linie 8"

Das Rahmenprogramm fängt aber schon um zehn Uhr an – mit Musik. Und weil sich alles im Freien abspielt, geht das auch trotz verschärfter Corona-Regeln, teilte die Narrhalla auf BR-Anfrage mit. Allerdings müsse die 3G-Regel eingehalten werden. Für musikalische Unterhaltung sorgen unter anderem die Monaco-Musik, die aus den "Brettl-Spitzen" bekannten "Geschubstn" – und die Marktweiber. Sie sollen heute zum ersten Mal seit Faschingsdienstag 2019 wieder auftreten und dabei ihre Version vom Lied "Linie 8" präsentieren.

Was die weitere Faschingssaison angeht, hofft die Narrhalla, dass Prinzenpaar, Elferrat und Hofstaat trotz Pandemie vor allem ihre vielen Auftritte in karitativen Einrichtungen durchführen können, die immerhin 80 Prozent ihrer närrischen Termine ausmachen.

Corona zwingt zur Flexibilität

Insgesamt müssen die Faschingsvereine diese Saison wohl spontan sein. Noch ist nicht absehbar, wie sich die Corona-Situation bis zum Faschingshöhepunkt im Februar entwickelt und welche Regeln dann gelten. Einige Faschingsvereine planen ihre Veranstaltungen schon jetzt und wollen dann auf die aktuelle Lage reagieren. Aus Olching, Kreis Fürstenfeldbruck, heißt es: Zwei Wochen vor den Faschingsfeiern wird entschieden, ob sie stattfinden. Das Organisationskomitee des Penzberger Faschings will umsetzen, was möglich ist.