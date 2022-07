Verteidigungsministerin besucht Luftwaffe in Neuburg

Im Rahmen einer Sommerreise besuchte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht das Taktische Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg. Vor Ort nutzte sie die Gelegenheit mit den Soldatinnen und Soldaten ins Gespräch zu kommen und sich einen Überblick über die Leistungsfähigkeit der Luftwaffe am Standort in Neuburg zu machen. Sie habe einen positiven Einblick bekommen, so die Ministerin in einem Pressestatement. Im Hinblick auf das Sondervermögen, das für die Bundeswehr zur Verfügung gestellt wird, sagte sie:

"Ich habe das Gefühl, dass ein richtiger Ruck durch die Bundeswehr geht." Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht

Ukraine-Krieg: Schnelligkeit und Wissen sind wichtig

Auch zum Krieg in der Ukraine äußerte sich Lambrecht: Schnelligkeit sei wichtig, um die Menschen in ihrem mutigen Kampf zu unterstützen. Allerdings müssten die ukrainischen Streitkräfte auch ausreichend geschult werden, um beispielsweise die gelieferten Panzer nutzen zu können.

Technische Probleme: Kein Start der "Alarmrotte"

Eigentlich war geplant, dass die sogenannte Alarmrotte startet, auf Grund von technischen Problemen mit den Schleudersitzen konnte allerdings kein Luftbetrieb stattfinden. Lambrecht setzt ihre Reise bis Sonntag fort, wird aber auch in den nächsten Wochen weitere Standorte der Bundeswehr besuchen.

Eurofighter in Neuburg an der Donau

Neuburg ist einer von vier Eurofighter-Standorten in Deutschland. Die Soldatinnen und Soldaten beteiligen sich neben der Sicherung des nationalen Luftraums auch an internationalen Einsätzen. Als nächstes nehmen sie an einer internationalen Übung in Australien teil.