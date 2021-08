Vermisster Junge aus Ingolstadt wohl in Hilpoltstein gesehen

Im Zusammenhang mit dem seit Montagmorgen vermissten 13-jährigen Maximilian Weber-Dipong aus dem Ingolstädter Stadtteil Gerolfing hat das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Samstag neue Ermittlungsdetails bekannt gegeben. Demnach gingen bei der Polizei Ende der Woche mehrere Hinweise über eine Sichtung des Jungen an einem Autohof bei Hilpoltstein an der A9 in Mittelfranken ein.

Polizeihunde schlagen am Autohof an

Laut den Zeugen könnte sich der 13-Jährige dort am Donnerstagnachmittag etwa zwischen 14 und 16.30 Uhr aufgehalten haben. Durch den Einsatz von Personensuchhunden wurden diese Beobachtungen bestätigt, berichtet das Polizeipräsidium und bittet weiter um Hinweise an die Ingolstädter Kripo unter Telefon 0841 / 93 43-0.

Erste Spur führte in den Ingolstädter Osten

Am Nachmittag seines Verschwindens war Maximilian im Gewerbepark Interpark im Ingolstädter Osten gesehen worden – rund zehn Kilometer entfernt von seinem Elternhaus in Gerolfing im Ingolstädter Westen. Auch hier hatten Hunde angeschlagen.

Maximilians Beschreibung

Bei seinem Verschwinden war der 13-Jährige mit einer Jogginghose, einem Fußballtrikot in unbekannter Farbe und einer Flecktarnjacke bekleidet. Außerdem hatte er einen grauen Rollkoffer bei sich.