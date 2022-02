Verlegung der US-Streitkräfte nach Rumänien läuft

Gemeinsame Übungen mit rumänischen Streitkräften

Den rumänischen Streitkräften sei das 2nd Cavalry Regiment nicht unbekannt. In den vergangenen Jahren sei man gemeinsam in Polen präsent gewesen und habe zusammen Übungen abgehalten. "Wir stehen Schulter an Schulter mit ihnen, solange wir willkommen sind und die Mission es erfordert", betonte Colonel Ewers. "Nun freuen wir uns auf die Zusammenarbeit in dieser sehr wichtigen Mission."

Zuvor hatte bereits das Pentagon betont, es sei keine dauerhafte Truppenverlegung. Die Soldaten sollen auch nicht in der Ukraine kämpfen.

Regelmäßige Übungen in Europa

Diese Art von Mission sei nicht neu oder anders für das 2. Kavallerie-Regiment aus Vilseck. "Sie ist genau das, wofür wir da sind", so Kommandeur Ewers. Das Regiment werde "routinemäßig auf dem europäischen Kontinent eingesetzt und unsere wichtigsten Trainingseinheiten halten wir immer zusammen mit Nato-Alliierten und Partnern ab", erläuterte der Oberst und Leiter der Einheit.

Aufgabe des 2. Kavallerie-Regiments sei es, eine "bereite, trainierte Einheit bereitzustellen, die genau das tun kann, was wir hier sehen: professionelle, kampfbereite Einheiten aufstellen, die mit Kräften unserer Verbündeten zusammenarbeiten".

Vilseck bildet mit dem benachbarten Grafenwöhr den größten Stützpunkt der US-Armee in Europa.