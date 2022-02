US-Armee in Oberpfalz beginnt Truppenverlegung nach Rumänien

In den Rose Barracks in Vilseck werden die Stryker Radpanzer verladen, mit denen rund 1.000 Soldaten des "2nd Cavalry Regiment" nach Rumänien entsandt werden. Das Kavallerie-Regiment hat an dem Oberpfälzer Standort sein Hauptquartier. In Rumänien sollen die Soldaten Übungen abhalten und andere Soldaten ausbilden.

"Ostflanke der Nato stärken"

Ziel der Truppenverlegung ist laut US-Verteidigungsministerium, die Ostflanke der Nato aufgrund der Bedrohung durch Russland zu verstärken. Es sei keine dauerhafte Verlegung, die Soldaten sollen auch nicht in der Ukraine kämpfen. In Rumänien befinden sich bereits 900 Armeeangehörige in regelmäßiger Rotation.

Zum Artikel "Biden: Einmarsch in Ukraine würde Aus für Nord Stream 2 bedeuten"

Colonel der US-Armee erläutert Details des Einsatzes

Bei einem Pressetermin in den Rose Barracks wird Colonel Joe Ewers, Chef der Einheit, am Mittwoch die Truppenverlegung näher erklären und die Stryker-Radpanzer vorstellen. Es sind leicht gepanzerte, mittelschwere Kampffahrzeuge auf acht Rädern. Sie sind für den kurzfristigen Einsatz konzipiert, als schnelle und flexible mobile Panzerabwehrformation.

Vilseck und das benachbarte Grafenwöhr bilden zusammen den größten Standort des US-Militärs in Europa. Einem Sprecher zufolge sind hier zurzeit rund 12.000 Soldaten stationiert.