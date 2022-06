Verkehrschaos um Tunnel Farchant: Durch Biden-Konvoi ausgelöst?

Derzeit ist der Tunnel Farchant bei Garmisch-Partenkirchen wegen einer technischen Störung gesperrt. Die Folge ein Verkehrschaos und lange Rückstaus auf der B2 und auf dem Ettaler Berg. Der Farchanter Tunnel ist bereits seit gestern Vormittag nicht mehr befahrbar - möglicherweise gibt es eine Verbindung mit der Abreise von US Präsident Joe Biden - seitdem ist die Tunneltechnik gestört.

Funkanlage funktioniert nicht mehr

Das Problem ist eine Störung in der Funkanlage für Notfälle im Tunnel. Diese störe aktuell das Funknetz im Bereich Garmisch-Partenkirchen, heißt es von Behördenseite. Die Bundesnetzagentur hat deshalb zusammen mit der Polizei beschlossen, dass die Anlage abgeschaltet und der Tunnel damit gesperrt werden muss. Gestern Mittag war US Präsident Joe Biden noch durch den Tunnel gefahren. Seitdem kommt es zu den Störungen.

Frequenzblocker als Auslöser der Störung?

Ob eventuell Frequenzblocker der Auslöser für das technische Problem sind, ist unklar. Passiert der US Präsident werden nämlich bestimmte Frequenzen gestört, um für Sicherheit zu sorgen. Mit Hochdruck werde derzeit an der Behebung des Defekts in der Tunneltechnik gearbeitet, heißt es vom staatlichen Bauamt Weilheim. Derzeit ist unklar wie lange die Störung noch dauert. Die Polizei rät den Tunnel Farchant zu umfahren und mehr Zeit einzuplanen.