Vergewaltigung verhindert: Zwei Studenten mit Zivilcourage

Es war der Abend des 22. Juli 2023. Till Wolf und Patrick Reining laufen auf dem Radweg im Aschaffenburger Floßhafen entlang. Die 24 und 25 Jahre alten Studenten kommen gerade zurück von einer Mountainbike-Tour aus Richtung Obernau. "Wir haben einen Mann und eine Frau an der Seite gesehen, die Frau war auf allen Vieren. Wir haben uns erstmal nicht viel dabei gedacht", berichtet Till im Gespräch mit BR24. Erst als die Frau um Hilfe ruft, stoppen die beiden sofort.

Täter ergreift sofort die Flucht

"Es war ein beklemmender Moment", schildert Patrick Reining, "aber zum Glück hat der Täter, als er uns stoppen sah, sofort die Flucht ergriffen". Die beiden Studenten helfen der Frau auf, begleiten die 43-Jährige bis zur Straße und rufen derweil die Polizei. Der Täter kann "dank des beherzten Eingreifens der jungen Männer noch am selben Abend in Tatortnähe festgenommen werden", heißt es im Polizeibericht.

Wenige Monate später kommt es auch zu einem Prozess vor dem Amtsgericht Aschaffenburg, in dem der Täter allumfassend gesteht und zu drei Jahren Haft verurteilt wird, wegen versuchter Vergewaltigung und des Besitzes von kinderpornographischem Material.

Studenten handeln trotz anfänglicher Bedenken

Dass Till und Patrick an diesem Abend eingegriffen haben, ist für beide selbstverständlich, wie sie sagen. Allerdings ging ihnen im ersten Moment auch noch ganz Anderes durch den Kopf: Könnte das Ganze inszeniert und nur eine Falle sein?

"Die Frau hat als erstes gefragt, ob wir ihr helfen, ihre Brille zu suchen. Der Mann ist sofort geflüchtet. Wir dachten erstmal, während wir die Brille suchen, klaut der Mann vielleicht derweil eines der Räder", erinnert sich Till.

Trotz ihrer Bedenken helfen die beiden Studenten. Dafür werden sie heute mit dem Aschaffenburger Bürgerpreis "Junges Vorbild – wertgeschätzt" ausgezeichnet, der mit 1.000 Euro dotiert ist.

Niemand soll sich selbst in Gefahr bringen

"Hinhören, hinschauen und passend handeln, das ist das Motto für unsere Auszeichnung", erklärt Wolfgang Gärthe, Initiator von "Junges Vorbild – wertgeschätzt". "Aber natürlich soll sich niemand selbst in Gefahr bringen", ergänzt Gärthe. Darauf weist in solchen Fällen auch die Polizei hin. Gerade in Situationen, die schwer einzuschätzen sind, ist es besser sofort die Polizei zu verständigen. Oft könne auch schon lautes Rufen den Täter stören. Oder - wie im aktuellen Beispiel am Floßhafen - einfach zeigen, dass der Täter nicht ungestört ist.

Bürgerpreis für Zivilcourage

Die Auszeichnung für ihr vorbildliches Handeln bekommen die beiden Studenten auf Vorschlag der Aschaffenburger Kriminalpolizei. Sie machte Wolfgang Gärthe auf den Fall aufmerksam. Die Auszeichnung "Junges Vorbild – wertgeschätzt" wird auch als kleiner Bruder des Aschaffenburger Mutig-Preises bezeichnet, der alle zwei Jahre verliehen wird. Träger ist die "Jugend mit Zukunft gemeinnützige GmbH" in Aschaffenburg. Beides sind Bürgerpreise, die für Zivilcourage verliehen werden. Bei dem Preis "Junges Vorbild – wertgeschätzt" sollen junge, couragierte Jugendliche für ihr Handeln zeitnah ausgezeichnet werden.

Der Preis wird an diesem Freitag zum dritten Mal verliehen, nach 2018 und 2020. Preisträger waren ein junger Mann, der einen Fahrraddiebstahl verhinderte, und die sogenannten "School Officers" an der Dalberg-Mittelschule. Diese ausgebildeten Jugendlichen sorgen dafür, dass Konflikte unter Schülern gewaltfrei geschlichtet werden.

"Wir würden jederzeit wieder so handeln"

Die beiden Studenten Patrick Reining und Till Wolf fühlen sich geehrt. "Wir haben ja eigentlich nichts gemacht, außer angehalten und den Täter so vertrieben", sagt Patrick Reining. Ihn freue es, dass man sich in Zeiten wie heute, wo man das Gefühl habe jeder mache nur sein Ding, doch noch hilft. Auch über die Auszeichnung und die Wertschätzung freuen sich beide jungen Männer. Sie betonen: "Wir würden jederzeit wieder so handeln."