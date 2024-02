Sexualdelikte: "Maddie"-Verdächtiger in Braunschweig vor Gericht

B. auch Tatverdächtiger im Fall "Maddie"

In der Anklageerhebung zur jetzigen Verhandlung vom 11. Oktober 2022 heißt es: "Bei dem Angeschuldigten handelt es sich um dieselbe Person, gegen die auch im Zusammenhang mit dem Verschwinden des damals dreijährigen britischen Mädchens Madeleine Beth McCann am 03.05.2007 aus einer Appartementanlage in Praia da Luz in Portugal wegen des Verdachts des Mordes ermittelt wird."

Im Fall "Maddie" gilt B. weiterhin als tatverdächtig. Er sitzt derzeit in Haft. Christian B. ist mehrfach als Sexualstraftäter vorbestraft. Er ist unter anderem auch wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern verurteilt worden. Zuletzt wurde wegen einer Vergewaltigung, die er 2005 ebenfalls in Portugal begangen hat, zu sieben Jahren Haft verurteilt.

Verurteilung wegen schwerer Vergewaltigung

Der Angeklagte stand zudem auch schon einmal in Braunschweig vor Gericht - und wurde wegen schwerer Vergewaltigung verurteilt. Während dieser erste Prozess 2019 an der Öffentlichkeit nahezu unbemerkt vorbeiging, ist das Interesse jetzt riesig. Seitdem die zuständigen Ermittler 2020 bekannt gaben, dass sie Christian B. im Fall der vermissten Maddie aus Großbritannien unter Mordverdacht haben, steht der in einem ganz anderen Fokus.

"Die Ermittlungen zum Verschwinden Madeleine McCanns dauern indes ungeachtet der Anklageerhebung weiter an. Angesichts der laufenden Ermittlungen können diesbezüglich zum jetzigen Zeitpunkt auch weiterhin keine näheren Informationen zu den bisherigen Ermittlungsergebnissen mitgeteilt werden", heißt es von einem Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig.

Suche nach "Maddie" über 16 Jahre lang erfolglos

Die dreijährige Britin Maddie McCann verschwand am 3. Mai 2007 aus einer Ferienanlage im portugiesischen Praia da Luz an der Algarve, als sie mit ihren Eltern Urlaub machte. Bis heute fehlt jede Spur von ihr.