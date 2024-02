Aktionstag One Billion Rising: "Gewalt hat viele Gesichter"

"Vielen Frauen und Mädchen widerfährt Gewalt dort, wo sie sich eigentlich am sichersten fühlen sollten – zuhause", sagt Alona Isheim. Sie ist die fachliche Leiterin der Fachberatungsstelle bei häuslicher und sexualisierter Gewalt Schweinfurt. Träger ist der Verein "Frauen helfen Frauen". Die Beratungsstelle ist zuständig für alle betroffenen Frauen und Mädchen aus der Region Main-Rhön. Am 14. Februar nimmt Alona Isheim in Schweinfurt am weltweiten Aktionstag "One Billion Rising" teil. Damit will sie, wie unzählige andere Beteiligte auch, auf Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam machen.

Psychische und körperliche Gewalt gegen Frauen

"Gewalt hat viele Gesichter", betont Alona Isheim. Dazu zählt unter anderem Demütigung, Kontrolle durch den Partner, körperliche Übergriffe wie Schubsen und an den Haaren ziehen. Ein großes Problem sei dabei, dass sich diese Gewalt als schleichender Prozess entwickelt. Betroffenen sei deshalb oft nicht bewusst, dass ihnen Gewalt widerfährt, so Alona Isheim. Das komme vor allem bei psychischer Gewalt wie Beschimpfungen vor. Körperliche Gewalt kann grobes Festhalten, Würgen, Schläge und Tritte bedeuten. Im schlimmsten Fall kann es auch zum Femizid führen – also zum Töten einer Frau.

Trennungen vom (Ex-)Partner fallen oft schwer

"Jeden dritten Tag wird eine Frau in Deutschland durch ihren Partner oder Ex-Partner getötet", ergänzt Alona Isheim. 2022 waren das 133 Frauen. Laut Isheim machen Männer ihre Frauen oft von sich emotional und finanziell abhängig. Darum fällt es den Frauen schwer, sich von den Gewalt ausübenden Partnern zu trennen. Statistisch gesehen brauche eine Frau sieben Anläufe, bis sie sich von ihrem Partner trennt, so Alona Isheim.

Aktionstag macht auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam

Auf das Thema Gewalt gegen Frauen und Mädchen macht jeden 14. Februar der weltweite Aktionstag "One Billion Rising" aufmerksam. "One Billion Rising" heißt übersetzt "Eine Milliarde erhebt sich". Auf der Homepage dieser Kampagne heißt es: "Jede dritte Frau weltweit war bereits Opfer von Gewalt, wurde geschlagen, zu sexuellem Kontakt gezwungen, vergewaltigt oder in anderer Form misshandelt." Das entspreche einer Milliarde Frauen (one billion), denen Gewalt angetan wurde. Die Kampagne setzt sich unter anderem für ein Ende der Gewalt gegen Frauen als auch für deren Gleichstellung, Sicherheit und Freiheit ein. In zahlreichen Ländern soll es zu Tanzaktionen kommen. Allein in Deutschland wird voraussichtlich in über 130 Städten getanzt. Zu diesen zählen Würzburg und Nürnberg.

Tanzaktion auf dem Schweinfurter Marktplatz

Auch Schweinfurt beteiligt sich. "Der Tanz soll die Stärke symbolisieren, mit der sich Frauen und Mädchen gegen Gewalt wehren können", erklärt Heide Wunder, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Schweinfurt. "One Billion Rising" lädt jeden dazu ein, sich an dem Tanz zu beteiligen – auch Männer. Die Aktion soll "ein Akt weltweiter Solidarität mit allen Frauen und Mädchen" werden, so Wunder. "Außerdem zeigt 'One Billion Rising' wie viele wir sind, die sich weigern, Gewalt gegen Mädchen und Frauen als unabänderliche Tatsche hinnehmen", ergänzt die Organisatorin. Um 17 Uhr werden sich schätzungsweise 100 Personen auf dem Marktplatz versammeln, um zu tanzen.