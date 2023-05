Vergewaltiger von Regensburg und Lappersdorf muss ins Gefängnis

Zehn Jahre und drei Monate muss der Mann ins Gefängnis, der im Raum Regensburg zwei Frauen vergewaltigt hat. Doch auch nach Verbüßung seiner Haftstrafe dürfte der Mann nicht freikommen. Das Landgericht Regensburg ordnete eine anschließende Sicherungsverwahrung an. Damit blieb das Gericht nur knapp unter den Forderungen der Staatsanwaltschaft, die 11 Jahre mit Sicherungsverwahrung gefordert hatte. Die Verteidigung hatte acht Jahre und sechs Monate gefordert.

Vergewaltigungen bei Lappersdorf und am Regensburger Donauufer

Der aus Burglengenfeld stammende 45-Jährige hatte im April 2021 bei Lapperdorf eine damals 21-Jährige mit einem Messer bedroht und sie anschließend in einer angrenzenden Wiese missbraucht. Gut ein Jahr später, im Juli 2022 griff er eine damals 30-jährige Frau am Donauufer in Regensburg an und vergewaltigte sie. Aufgrund einer DNA-Spur konnte er schließlich überführt werden.

Dissoziale Persönlichkeit - mehrfach vorbestraft

Wie der Vorsitzende Richter ausführte, seien bei dem mehrfach vorbestraften Mann psychophatische Züge festgestellt worden. Deshalb wurde die Sicherungsverwahrung angeordnet. Der 45-Jährige hatte die Taten zwar gestanden, entschuldigt hat er sich jedoch nicht.

Jedoch einigte er sich mit den Opfern auf ein Schmerzensgeld von insgesamt 50.000 Euro.