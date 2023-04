Vergewaltigung und versuchter Mord: 18-Jähriger in U-Haft

Die Polizei hat am vergangenen Sonntag, 23. April, in Regensburg einen Mann festgenommen, der dringend tatverdächtig ist, am Tag zuvor eine Frau vergewaltigt und lebensgefährlich verletzt zu haben. Wie das Polizeipräsidium Oberpfalz am heutigen Montag mitteilte, soll sich der Mann am Samstagabend mit der 23-jährigen Frau im Regensburger Stadtteil Burgweinting verabredet haben.

Gemeinsames Treffen mündet in Gewalt gegen die Frau

Die Situation sei unterwartet umgeschlagen, so das Polizeipräsidium in einer Mitteilung. Der Mann soll die 23-Jährige vergewaltigt und mit "verschiedenen Gegenständen" schwer verletzt haben. Anschließend sei der Täter geflohen. Die schwer verletzte Frau rettete sich in eine nahegelegene Tankstelle und bat anwesende Personen um Hilfe. Diese verständigten die Polizei.

Haftbefehl: Verdacht auf Versuchten Mord und Vergewaltigung

Die Frau musste in einem Krankenhaus behandelt werden und ist mittlerweile außer Lebensgefahr, so ein Polizeisprecher. Von ihrem mutmaßlichen Peiniger habe die Frau lediglich ein Pseudonym gekannt. Dennoch konnte ein Tatverdächtiger ermittelt und noch am Sonntag von Spezialkräften festgenommen werden. Ein Ermittlungsrichter erließ am Montag Haftbefehl gegen den 18-jährigen Regensburger wegen Verdachts auf versuchten Mord und Vergewaltigung. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.