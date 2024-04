Verbrechen oder Unfall - Mann in Neumarkt von Zug überrollt

Ein Mann liegt auf den Gleisen, ein Güterzug kann nicht mehr bremsen und überrollt ihn – das ist am späten Donnerstagnachmittag nicht weit entfernt vom Hauptbahnhof in Neumarkt in der Oberpfalz passiert. Möglicherweise war der Mann bewusstlos. War es ein Verbrechen oder ein Unfall?

Fahndung nach drei jungen Männern

Beides sei möglich, sagte ein Polizeisprecher. Drei junge Männer oder Jugendliche könnten beteiligt gewesen sein, sie sollen sich in unmittelbarer Nähe – in einem Gewerbegebiet entlang der Bahnstrecke Richtung Regensburg – aufgehalten haben. Die Polizei fahndete am Donnerstagabend nach ihnen, auch mit einem Hubschrauber.

Außerdem rief die Polizei Zeugen dazu auf, sich zu melden und betonte, eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht.

Zugstrecke seit Freitagmorgen wieder frei

Ob die drei gefasst wurden, ist bislang nicht bekannt: Das Polizeipräsidium Oberpfalz kündigte auf Anfrage eine Mitteilung für den Freitagvormittag an. Die Zugstrecke, die für mehrere Stunden gesperrt war, ist seit dem frühen Morgen wieder frei.

Mit Informationen von dpa.