Vandalismus an der Wankbahn: Bis zu 100.000 Euro Schaden

Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag an der Mittelstation der Wankbahn in Garmisch-Partenkirchen große Zerstörungen angerichtet und einen Schaden von bis zu 100.000 Euro verursacht. Die Verantwortlichen bei der Bayerischen Zugspitzbahn, zu der die Wankbahn gehört, sind entsetzt.

Scheiben eingeschlagen und Rollladen herausgerissen

Der oder die Täter haben 25 bis 30 Fensterscheiben mit Steinen eingeschlagen und konnten über ein nicht vergittertes Fenster in den Mitarbeiter-Raum eindringen, dabei wurde der Rollladen herausgerissen. Der Raum sei nach innen zum Glück verschlossen gewesen – sonst wäre der Schaden weit höher ausgefallen, sagte eine Sprecherin der Bayerischen Zugspitzbahn dem BR.

Löschschaum auf Antrieb der Bahn verteilt

Mit einem Feuerlöscher wurde durch eines der eingeschlagenen Fenster Löschschaum auf den Antrieb der Bahn verteilt. Ob es dadurch Folgeschäden gibt, kann im Moment nicht ausgeschlossen werden. Bis zu 100.000 Euro beträgt der materielle Schaden. Der Außenbereich der Bahn ist nicht durch Videokameras überwacht.

Polizei sichert Spuren und sucht Zeugen

Die Polizei hat an der Mittelstation der Wankbahn in knapp 1.200 Metern Spuren gesichert. Ein Sprecher sagte, man erhoffe sich Zeugenhinweise von Besuchern der nahegelegenen Tannenhütte, die bis 22 Uhr geöffnet war. Die Verantwortlichen sind erschüttert über die Brutalität, mit der der oder die Täter vorgegangen sind.

Die Wankbahn auf den Aussichtsberg von Partenkirchen besteht seit 1982 als Einseil-Umlaufbahn mit 4-Personen-Gondeln. Die erste Bahn auf den Wank (1.780 Meter Höhe) war 1929 in Betrieb genommen worden.