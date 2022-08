Schneeferner unter der Zugspitze in 15 Jahren abgeschmolzen

Rund vier Wochen früher als sonst ist der Nördliche Schneeferner, einer der letzten Gletscher in den Bayerischen Alpen, komplett schneefrei. Der Anblick oberhalb der Skistation SonnAlpin auf dem Zugspitzplatt zeigt einen grau-schwarzen Eisfleck, der sich immer mehr zurückzieht.

Wenn man hier im Winter bei Neuschnee auf der Piste sei, könne man sich gar nicht vorstellen, was sich da an Ruß und Staub aus Jahrhunderten in und auf einem solchen Gletscher ablagere. Dr. Till Rehm, Geophysiker von der Forschungsstation Schneefernerhaus, hat eine so frühe Schneeschmelze in den 15 Jahren, die er in direkter Nachbarschaft zum Gletscher arbeitet, noch nie gesehen.

Saharastaub beschleunigt Gletscherschmelze

In diesem Sommer kommen allerdings verschiedene Phänomene zusammen: Der letzte Winter war sehr schneearm, das Frühjahr war deutlich zu warm – und auch der Saharastaub aus dem März hat Einfluss auf die Gletscherschmelze. "Das ist, wie wenn du bei der Hitze ein schwarzes T-Shirt trägst, das zieht die Wärme an", sagt Rehm.

Weißer Schnee reflektiert die Sonnenstrahlung – durch den Saharastaub aber nimmt der Restgletscher mehr Energie auf. Das beschleunigt das Abschmelzen.

Eisdecke nur noch maximal 30 Meter dick

Die Gletscher der Alpen sind in tausenden von Jahren gewachsen und schmelzen inzwischen nach und nach ab. Die Eismassen auf dem Zugspitzplatt haben laut alten Aufzeichnungen um 1820 die größte Ausbreitung gehabt – und auch in den 1940er und 50er Jahren gab es noch Wachstumsphasen.

Der Geophysiker Till Rehm arbeitet eng mit Glaziologen der TU München zusammen, die die Gletscher regelmäßig vermessen. Sie haben berechnet, dass der Schneeferner an der dicksten Stelle noch etwa 30 Meter mächtig ist. Ziemlich genau in der Mitte des Schlepplifts, der dort noch auf wackligen Stelzen steht.

Nur Höllentalferner dürfte länger leben

Der Schneeferner hat längst kein natürliches Wachstum mehr durch Schnee oder Kälte. Die Fachleute bezeichnen ihn deshalb auch als Toteisfeld. Der einzige Gletscher in den Bayerischen Alpen, der noch eine längere Lebenszeit als zehn bis 15 Jahre haben könnte, ist der Höllentalferner auf der Nordseite der Zugspitze. Der liegt im Schatten und bekommt im Winter viel Lawinenschnee ab.

Insgesamt gibt es noch fünf Gletscher in Bayern: Neben den drei Gletschern an der Zugspitze sind das der Watzmanngletscher und das Blaueis. Beide liegen in den Berchtesgadener Alpen, wobei der Watzmanngletscher in der offiziellen Zählung bereits ein Wackelkandidat ist. Es ist zwar noch Eis vorhanden, bewegt sich aber kaum noch, was in der Wissenschaft ein Kernmerkmal für Gletscher ist.