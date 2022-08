Zahlreiche Volksfeste und Festivals starten am Wochenende

Mühldorf: 3.500 Schützen und Musikanten bei Umzug

Highlight des Mühldorfer Volksfestes ist der Umzug, bei dem anlässlich des 700-jährigen Jubiläums der Schlacht bei Ampfing etwa 3.500 Schützen und Musikanten teilnehmen. Und noch eine Besonderheit hat sich Mühldorf einfallen lassen. Unter dem Motto “Jetzt gehts rund” verteilen Taxifahrer während des Volksfestes in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt gratis Kondome an Fahrgäste. Die Maß Bier kostet in Mühldorf 10,30 Euro.

Traunstein: Christopher Street Day zum zweiten Mal im Jahr

Am Samstag organisiert die Grüne Jugend Traunstein zum zweiten Mal im Jahr einen Christopher Street Day (CSD) in der Kreisstadt. "Es soll bunt und fröhlich, aber auch politisch werden", sagte Luca Barakat, einer der Organisatoren, zum BR. Der erste CSD in diesem Jahr fand im Juli mit rund 150 Jugendlichen statt. Trotz Eierwürfen und Belästigungen am Rande der Veranstaltung will die Grüne Jugend noch mal auf die schwierige Situation der queeren Jugend in der Region hinweisen.

Starnberg: Filmpremieren des Fünf Seen Festivals

Im Starnberger Seebad wurde am Mittwoch das Fünf-Seen-Filmfestival eröffnet. Noch bis zum 4. September zeigt das Festival 130 Spielfilme, Dokus und Kurzfilme aus 30 Ländern. Vier Welt- und 16 Deutschlandpremieren sind dabei, in Wettbewerben werden zehn Preise verliehen. Spielorte sind neben Gauting auch Starnberg und Schloss Seefeld. Dazu kommen Open Airs im Seebad Starnberg und in Weßling mit einem Kino-Lkw.