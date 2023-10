Kürbis-Europameisterschaft: Tapfheimer Luca Stöckl ist dabei

Genau 1.052 Kilogramm bringt sein "Atlantic Giant" auf die Waage. Luca Stöckl hat den Kürbis daheim in Tapfheim wachsen lassen. Aus dem Landkreis Donau-Ries macht sich der 20 Jahre alte Kürbis-Züchter jetzt auf den Weg zur Europameisterschaft der Kürbiszüchter in Ludwigsburg. Dort hat er den deutschen Titel schon eingesammelt.

Die Belgier haben noch größere Kürbisse

Für die EM rechnet sich der junge Hobbygärtner einen Platz unter den ersten Drei aus. Die Konkurrenz aus Belgien sei einfach zu stark. "Mein Kürbis wäre sicher noch etwa 100 Kilo schwerer geworden, aber ich musste ihn vor einem Monat ernten, weil mein Auslandssemester in Newcastle in Nordengland begonnen hat", erklärt er.

Deshalb seien seine diesjährigen Siegchancen eher klein. Stöckl hofft aber aber bei der EM auf die Auszeichnung "Rookie of the Year", also für den besten Nachwuchs-Züchter. Voriges Jahr ist er noch mit einem gut 500 Kilo schweren Kürbis angetreten. Diesmal bringt sein Exemplar der Sorte "Atlantic Giant" fast doppelt so viel auf die Waage.

Kürbis-Zucht mit viel Aufwand

Seine Kürbis-Leidenschaft hat Luca schon mit acht Jahren entdeckt. Und inzwischen ist sein Hobby auch zum Beruf geworden: Gerade studiert er "molekulare Biotechnologie" an der Technischen Universität in München. Für seinen Riesenkürbis hat er in der kritischen Phase bis zu drei Stunden am Tag im Gewächshaus verbracht. Und dort kann Luca seinem Kürbis die Heizung aufdrehen oder ihn mit Wassernebel kühlen, je nach Bedarf.

Schließlicht braucht der Kürbis in seiner Hauptwachstumsphase täglich rund 1.000 Liter Wasser, sagt Luca Stöckl. Regelmäßig habe ihn Luca Stöckl auch mit Spritzmitteln behandeln müssen. Anders sei ein Wachstum von täglich bis zu 30 Kilogramm nicht möglich. Die Kürbis-Ernte war dann alles andere als einfach: Nur mit vielen Helfern und "schwerem Gerät" konnte Luca Stöckl seinen Kürbis in einen Auto-Anhänger verfrachten. Auch ein Gabelstapler war nötig.

Nächstes Jahr soll der EM-Titel her

Essen würde Stöckl seinen EM-Kürbis nicht. Dafür hat er im Garten andere Kürbisse angebaut. Im kommenden Jahr will er einen noch größeren Kürbis zustande bringen und dann den EM-Titel nach Tapfheim holen. Die Aussaat ist schon geplant, für Mitte April.