Urlauber am Watzmann vor Erfrieren gerettet

Spektakulärer Einsatz in den Berchtesgadener Alpen: Die Bergwacht hat zwei Urlauber aus Mittelfranken und Berlin aus der Watzmann-Ostwand gerettet.

Auf dem Weg zur Südspitze nicht weitergekommen

Die beiden 20 und 26 Jahre alten Männer wollten zur Südspitze aufsteigen, waren aber mit dem Gelände überfordert und kamen vom Weg ab. Weil sie im brüchigen Gelände nicht mehr weiterkamen und sich einer der beiden am Knie verletzt hatte, setzten sie in fast 2.000 Meter Höhe oberhalb der Wasserfallwand einen Notruf ab.

Jede Minute zählte

Die Besatzung des Traunsteiner Rettungshubschraubers "Christoph 14" setzte in der Nähe der jungen Männer zwei Bergretter ab, die brüchigen Fels queren mussten, um zu ihnen aufzusteigen. Weil es dunkel wurde und Schneefall angekündigt war, zählte bei der Rettung laut Bergwacht jede Minute - "um zu verhindern, dass die Retter und die Verstiegenen bei frostigen Temperaturen und Niederschlag in der winterlichen Wand zurückbleiben", so die Bergwacht. Im letzten Tageslicht konnten beide Männer mit ihren Rettern ausgeflogen werden.