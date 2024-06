Unwetter und Hochwasser in Bayern: So geht es weiter

Das Zusammentreffen gleich mehrerer hochwasserträchtiger Faktoren hat im südlichen Bayern zu lokalen Überschwemmungen und zu Hochwasser an Flüssen geführt. Hauptverantwortlich ist die Großwetterlage: Ein Tief zieht von Norditalien langsam über die Ostalpen bis nach Polen. Eine berüchtigte Route, wenn es um Hochwasserereignisse in Mitteleuropa geht.

Intensiver Starkregen trifft auf gesättigte Böden

Die meisten Hochwasserkatastrophen im südlichen und östlichen Mitteleuropa gehen auf das Konto dieser Großwetterlage. Denn ein solches Tiefdruckgebiet bezieht reichlich Wasserdampf vom Mittelmeer in seine Zirkulation mit ein, zugleich bewegt es sich nur sehr langsam. So dauern die Regenfälle länger an und sind ergiebig. Zudem intensivieren sich die Niederschläge infolge einer nördlichen Luftströmung an der Nordseite der Alpen (Stau-Effekt).

So hat es im südlichen Bayern besonders viel geregnet, mit Regenmengen in den vergangenen 48 Stunden von vielerorts 30-50 Liter pro Quadratmeter. In weiten Teilen Schwabens und des westlichen und nördlichen Oberbayern wurden in diesem Zeitraum gar mehr als 60 Liter/m² gemessen. Darunter Sigmarszell am Bodensee mit 160 Liter/m² - eine solche Regenmenge in so kurzer Zeit wird laut amtlicher Statistik in dieser Region nur alle 50-100 Jahre registriert.

Wären es nur diese Regenfälle, würde der Süden Bayerns in puncto Hochwassergefahr möglicherweise noch glimpflich davonkommen. Doch zu dem Stelldichein der genannten Hochwasserfaktoren gesellt sich noch ein weiterer Faktor. Es ist die meteorologische Vorgeschichte: Der Mai brachte vielerorts übernormale Regenmengen, im Schnitt fiel 30 Prozent mehr Regen als normal. Die Böden sind gesättigt mit Wasser, viele Flüsse kaum mehr aufnahmefähig.

Südlich der Donau hält der Regen weiter an

Für die nächsten 48 Stunden geben gerade für die Gebiete südlich der Donau nur wenig Anlass zum Optimismus: Mit weiteren rund 20-50 Liter/m² ist zu rechnen. Und so erwartet den Süden ein größeres Hochwasser, wie es wohl nur alle 20-50 Jahre vorkommt. Im Moment konzentriert sich das Hochwasser auf die kleineren Flüsse besonders in Schwaben wie Mindel, Schmutter, Zusam oder Paar. Früher oder später wird sich der Hochwasserschwerpunkt zur Donau verlagern. An der oberen Donau bei Neu-Ulm ist bereits jetzt die Meldestufe 4 erreicht.

Der Höhepunkt des Hochwassers an den kleineren Flüssen dürfte am Montag vielerorts überschritten sein. An der Donau dagegen sieht es für Montag und Dienstag besonders kritisch aus. Voraussichtlich werden dann viele Donau-Pegel die Meldestufe 3 oder die höchste Stufe 4 erreichen - auch in Passau, das mit Blick auf die Regenmengen in der Region vergleichsweise glimpflich davongekommen ist.