Teils kritische Hochwasser-Lage in Bayern

Dammbruch in Diedorf: Evakuierung von Ortsteil Anhausen

Wegen eines Dammbruchs musste am Samstag der Diedorfer Ortsteil Anhausen zum Teil evakuiert werden. Das erklärte der Landkreis am frühen Nachmittag. Demnach mussten die Bewohner des Gebiets zwischen Adelgundisstraße, Bachstraße, Mühlenstraße und Leitershofer Straße sowie in Diedorf zwischen Nebelhornstraße und Müllerweg ihre Häuser verlassen. Sie sollten sich selbstständig in die Diedorfer Schmutterhalle begeben. Ein Zurückziehen in höhere Stockwerke sei nicht ausreichend, heißt es aus dem Landratsamt. Zudem bestehe im Bereich der Bahnunterführungen in der Oggenhofstraße und der Schmutterstraße Lebensgefahr; auch die B300 werde überflutet.

Hubschrauber-Rettung in Fischach

In Fischach im Landkreis Augsburg haben Helfer Menschen mit einem Hubschrauber aus ihren von den Fluten eingeschlossenen Häusern gerettet. Die Bewohner hätten auf andere Weise ihre Häuser nicht mehr verlassen können, sagte eine Sprecherin des Landratsamtes. Laut Polizei trat dort die Schmutter weit über die Ufer. Es seien auch Boote und Wasserwacht unterwegs, um Menschen aus umspülten Häusern zu holen.

Evakuierung in Babenhausen im Unterallgäu

Im Landkreis Unterallgäu waren rund 150 Menschen aufgerufen, freiwillig ihre Häuser zu verlassen. Im Markt Babenhausen seien rund 100 Menschen betroffen, sagte eine Sprecherin des Landratsamtes. Weitere 50 Anwohner sollen im Ortsteil Zell in Bad Grönenbach sowie in Dirlewang ihre Häuser verlassen. Die Menschen sollten teils mit Booten geholt werden.

Die Dammbereiche würden überflutet, die Hochwasserrückhaltebecken seien größtenteils voll, sagte Landrat Alex Eder (FW). Es habe bis zum Morgen rund 225 Einsätze wegen vollgelaufener Keller und Straßenüberflutungen gegeben. "Wir raten dringend, nicht mehr in den Keller zu gehen und nicht in Autos steigen", mahnte der Landrat die Menschen in den betroffenen Gebieten.

Unwetterlage auch in anderen Regierungsbezirken kritisch

Im niederbayerischen Mainburg hat die Abens die höchste Meldestufe 4 erreicht. Ein Krisenstab wurde gebildet, teilte die Stadt Mainburg auf BR-Anfrage mit. Die Feuerwehr ist im Einsatz und befüllt Sandsäcke. Ob es bislang zu größeren Schäden gekommen ist, ist noch nicht klar, heißt es von der Stadt. Bürger können sich Sandsäcke auf dem "Brand-Gelände" holen, außerdem hat die Stadt ein Bürgertelefon eingerichtet (08751 / 704 - 400).

Bergsteiger hängen Zugspitze fest

Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen ist massiver Schneefall an der Zugspitze einer 26-köpfigen Bergsteigergruppe zum Verhängnis geworden. Trotz extremen Schneefall wollten sie die Zugspitze besteigen. Dort ist nun die Bergwacht gefordert. Allein in den letzten Stunden sind auf der Zugspitze 60 Zentimeter Neuschnee gefallen, teilweise türmen sich die Schneemassen auf bis zu 2 Meter. Die 26-köpfige Gruppe hängt einige hundert Meter unterhalb vom Sonnalpin fest, bestätigt die Bergwacht Garmisch-Partenkirchen. Mehrere Mannschaften der Bergwacht sind ausgerückt, um die Bergsteiger im Schneetreiben zu suchen. Sie sind erschöpft und vermutlich nicht passend ausgerüstet. Der Schnee ist sehr schwer und kompakt. Warum die Gruppe trotz der extremen Wetterprognose trotzdem versucht hat zur Zugspitze aufzusteigen, ist unklar.

Höhepunkt der Regenfälle überstanden

In Teilen Schwabens waren in den vergangenen 48 Stunden 80 bis 130 Liter Regen pro Quadratmeter niedergegangen. Laut dem BR-Wetterexperten Michael Sachweh ist der Höhepunkt der Regenfälle überschritten. "Der Deutsche Wetterdienst erwartet nochmal 20 bis 60 Liter pro Quadratmeter, besonders in der Mitte und im südlichen Bayern. Die Hochwasserlage wird noch mindestens vier Tage in Bayern anhalten", sagte Sachweh bei BR24live.

Früher oder später werde sich der Hochwasserschwerpunkt zur Donau verlagern. An der oberen Donau bei Neu-Ulm ist bereits jetzt die Meldestufe 4 erreicht. "Der Höhepunkt des Hochwassers an den kleineren Flüssen dürfte am Montag vielerorts überschritten sein. An der Donau dagegen sieht es für Montag und Dienstag besonders kritisch aus", so Sachweh. Voraussichtlich werden dann viele Donau-Pegel die Meldestufe 3 oder die höchste Stufe 4 erreichen - auch in Passau, das mit Blick auf die Regenmengen in der Region vergleichsweise glimpflich davongekommen ist.