Nach Mannheimer Messerattacke: Polizist in künstlichem Koma

Nach der Mannheimer Messerattacke vom Freitag mit sechs Verletzten ringt ein Polizeibeamter noch immer um sein Leben. Das Landeskriminalamt in Stuttgart teilte mit, dass er inzwischen in ein künstliches Koma versetzt werden musste. Der mutmaßliche Angreifer hatte ihn mit mehreren Messerstichen am Hinterkopf verletzt, als er eines der Opfer in Sicherheit bringen wollte.

Die Ermittlungen führt der Staatsschutz zusammen mit dem Landeskriminalamt Baden-Württemberg und dem Polizeipräsidium Mannheim durch.

Islamkritiker Stürzenberger hat Not-OP gut überstanden

Unter den Opfern befindet sich auch der vom Bayerischen Verfassungsschutz beobachtete Islamgegner Michael Stürzenberger. Er ist einer der führenden Köpfe von Pax Europa (BPE). Die Schatzmeisterin von BPE, Stefanie Kizina, sagte laut "Bild"-Zeitung, die Attacke sei gezielt gegen Stürzenberger gerichtet gewesen.

Er selbst meldete sich seit dem Angriff mehrfach via Messenger-Dienst zu Wort. Seine Operation sei gut verlaufen. "Es war richtig knapp gestern", schrieb der 59-Jährige am Samstagvormittag auf der Plattform Telegram. Er habe mehrere Stichverletzungen erlitten, eine davon im Gesicht. Eine Wunde am Oberschenkel habe "erheblichen Blutverlust" verursacht.

Auch die übrigen vier Verletzten sind in verschiedene Kliniken gebracht worden, wo sie zum Teil notoperiert wurden. Laut einem LKA-Sprecher waren sie alle Teilnehmer einer islamkritischen Kundgebung. Ob sie - wie Stürzenberger - auch Mitglieder von Pax Europa sind, sei noch unklar.

Mutmaßlicher Messerstecher notoperiert

Gegen den mutmaßlichen Täter ist inzwischen ein Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen worden, so die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg am Samstag. Der Mann war gestern mit einem Schuss aus einer Polizeiwaffe außer Gefecht gesetzt worden und musste zu einer Operation ins Krankenhaus. Da er nicht vernehmungsfähig war, ist derzeit noch unklar, ob die Tat einen islamistischen Hintergrund hat.

Der Mann ist inzwischen identifiziert. Es handelt sich um einen 25-jährigen Afghanen, der seit 2014 in Deutschland lebt. Er ist laut den Behörden verheiratet, hat zwei Kinder und lebte zuletzt im hessischen Heppenheim. Bei einer Wohnungsdurchsuchung haben Polizeibeamte und Spezialkräfte mehrere Datenträger sichergestellt, die jetzt untersucht werden. Bisher ist er dem Vernehmen nach noch nicht polizeilich auffällig geworden und hat einen gültigen Aufenthaltstitel.

Politikerinnen und Politiker entsetzt

Politikerinnen und Politiker haben sich nach dem Angriff entsetzt gezeigt. Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) sprach von einer Terrorattacke. Wie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Vizekanzler Robert Habeck und Innenministerin Nancy Faeser verurteilte auch Bundeskanzler Olaf Scholz die Tat und schrieb auf der Plattform X. "Mehrere Personen sind von einem Attentäter schwer verletzt worden. Meine Gedanken sind bei den Opfern. Gewalt ist absolut inakzeptabel in unserer Demokratie. Der Täter muss streng bestraft werden."