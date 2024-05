Unwetter-Ticker: DWD warnt vor extrem ergiebigem Dauerregen

14.10 Uhr: Trinkwasser in Leipheim wird gechlort

Aufgrund der steigenden Hochwasserlage an der Donau wird das Donau-Wasserwerk in Leipheim heute abgeschaltet. Die Wasserversorgung der Stadt erfolgt nun über das Wasserwerk auf dem Areal Pro, ein 112 Hektar großes interkommunales Gewerbe- und Industriegebiet, das auf dem ehemaligen Gelände des Fliegerhorstes Leipheim errichtet wurde, so die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Vorsorglich muss deshalb das Trinkwasser der Stadt vorübergehend gechlort werden, um den Sicherheitsanforderungen der Trinkwasserverordnung zu entsprechen.

Obwohl es zu leichten Geruchs- und Geschmacksveränderungen kommen kann, bestehen laut Mitteilung keine gesundheitlichen Bedenken. Das Trinkwasser kann weiterhin uneingeschränkt genutzt werden. Aquarien- und Fischteichbesitzer sollten jedoch beachten, dass Chlor für Fische schädlich ist. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass die Trinkwasserversorgung möglicherweise in den nächsten Tagen zeitweise ganz abgeschaltet werden muss. Bürgerinnen und Bürger sollten sich daher vorsorglich mit Mineralwasser bevorraten.

Bewohner der Wedelek-Siedlung, Kohlplatte und Krautgarten werden gebeten, wertvolle Gegenstände aus den Kellerräumen zu entfernen, alle Kelleröffnungen zu schließen und Öltanks zu sichern. Weitere Informationen zur aktuellen Lage werden laufend auf der Homepage der Stadt Leipheim veröffentlicht.

14.05 Uhr: Statistisches Jahrhunderthochwasser in Schwaben erwartet

Das Wasserwirtschaftsamt Kempten rechnet am Wochenende mit drastischem Hochwasser im nördlichen Unterallgäu. Laut Jonas Meinzer vom Wasserwirtschaftsamt Kempten sind Orte an den Flüssen Günz, Mindel und Wertach besonders betroffen. Sollten sich aktuelle Prognosen bewahrheiten, sei die Lage an der Günz mit dem historischen Pfingsthochwasser von 1999 zu vergleichen.

Auch Mindel und Wertach könnten laut Prognosen des Wasserwirtschaftsamts die zweithöchste oder höchste Meldestufe erreichen. Dann würden bebaute Gebiete in größerem Umfang überflutet werden. Den maximalen Wasserstand erreichten die Flüsse voraussichtlich am Samstagmittag, das Hochwasser werde laut Prognose aber länger bleiben. Entspannt schaut Meinzer dagegen auf die Situation an der Iller: Hier sagten die Prognosen Meldestufe 1 voraus, es sei also unwahrscheinlich, dass bebaute Gebiete betroffen sein werden.

13.55 Uhr: Neuburg erwartet Meldestufe 3 und trifft Vorkehrungen

Wie die Stadt Neuburg mitteilt, rechnet das Tiefbauamt der Stadt im Laufe des Sonntags mit einem Pegelstand der Donau von fünf Metern. Das wäre Meldestufe drei und hätte einige Auswirkungen auf das Stadtgebiet. Daher trifft die Stadt einige Vorkehrungen.

Als erste Maßnahme nimmt das THW am Freitagnachmittag das Kunstwerk "undundund" aus der Donau und gleichzeitig bereitet der städtische Bauhof die Absperrung der unmittelbar an der Donau verlaufenden Wege vor. Betroffen sind Wege im Englischen Garten, am Brandl, beim Kraftwerk Bittenbrunn sowie unterhalb des Arco-Schlösschens. Auch mit dem Technischen Hilfswerk sei man im ständigen Austausch und man bereite alles vor, dass auch der mobile Hochwasserschutz aufgebaut werden kann.

12.30 Uhr: Hochwasser und Hangabrutsche in Mittel- und Oberfranken befürchtet

Tief Radha sorgt am Wochenende besonders in Mittel- und Oberfranken für außergewöhnlich heftige Regenfälle. Wie Christian Lorenz, Meteorologe beim Bayerischen Rundfunk mitteilte, zeigen die Modelle noch leicht unterschiedliche Regenmengen. Demnach simulieren die Modelle für Oberfranken bis Sonntagabend Regenmengen von 30 bis 60 Liter/m². Im Frankenwald und im Fichtelgebirge sind bis zu 80 Liter/m² möglich. In Mittelfranken sind bis Sonntagabend 50 bis 100 Liter/m² prognostiziert. Im Bereich Frankenhöhe und auch im Südwesten Mittelfrankens sowie im Großraum Nürnberg können es auch bis zu 120 Liter/m² werden.

Laut Lorenz fällt damit bis Sonntag teils so viel Regen wie sonst in einem gesamten Monat – oder auch etwas mehr. In der Folge sei ab Samstag mit Hochwasser zu rechnen. Im Bereich der Fränkischen Schweiz, sowie im Frankenwald und im Fichtelgebirge könne es auch zu Hangabrutschen kommen.

12.15 Uhr: Glauber – Warndienste informieren zu angespannter Wetterlage

Angesichts des erwarteten Dauerregens in den kommenden Tagen verweist Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) auf den Hochwassernachrichtendienst (HND). Dort könnten sich die Bürgerinnen und Bürger fortlaufend über die Entwicklungen informieren. "Wir haben die Situation bayernweit genau im Blick. Die Warndienste sind in Alarmbereitschaft", sagte Glauber am Freitag. Die Behörden arbeiteten eng zusammen, um drohende Hochwasserlagen rechtzeitig zu erkennen.

12.10 Uhr: Herrmann warnt vor Überflutungen und Hochwasser

Angesichts der Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hat Bayerns Innen- und Katastrophenschutzminister Joachim Herrmann (CSU) davor gewarnt, dass es im Freistaat örtlich zu Überflutungen und Hochwasser kommen kann. Betroffen könnten insbesondere die Regierungsbezirke Schwaben und Mittelfranken sowie der gesamte südliche Donau-Zufluss sein, sagte der Minister bei einer Pressekonferenz in Nürnberg. Örtlich werden demnach innerhalb von 48 Stunden zwischen 50 und teilweise 150 Liter pro Quadratmeter erwartet. Man sei mit dem DWD und dem Hochwassernachrichtendienst in engem Kontakt. Das bayerische Melde- und Lagezentrum im Innenministerium werde alle nötigen Maßnahmen koordinieren. Es sei wichtig, dass "wir allen klarmachen, dass sie in Rufbereitschaft sein müssen", so der Minister.