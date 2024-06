BR24 Live: Starkregen im Süden - Hochwasser und Evakuierungen

Pegel steigen - Örtlich 50- bis 100-jährliche Hochwasser möglich

Wie das Landesamt für Umwelt mitteilte, sind durch die noch zu erwartenden Niederschläge insbesondere im Raum Oberschwaben und an östlichen Neckarzuflüssen 50- bis 100-jährliche Hochwasser möglich. Auch in den Donau- und Bodenseezuflüssen könne es bis Samstagmittag zu extremen Überflutungen kommen. Der Dauerregen ließ vielerorts bereits die Wasserstände der Flüsse ansteigen. An den südlichen Donauzuflüssen von Günz über Mindel, Zusam bis zur Schmutter kommt es verbreitet zu Überflutungen und Behinderungen. In Schwaben gilt derzeit an der Mindel bei Hasberg und bei Schmutter bei Fischach bereits die Meldestufe 4.

Im Landkreis Dillingen bereitet sich der Führungsstab des Katastrophenschutzes im Landratsamt auf ein Hochwasserereignis im Landkreis vor, das die Dimension des Pfingsthochwassers im Jahr 1999 erreichen kann.

Laut Hochwassernachrichtendienst Bayern wird für die Donau aus Baden-Württemberg weiterhin ein großes Hochwasser erwartet. In Neu-Ulm steigen die Wasserstände aus Meldestufe 2 in der Nacht weiter bis in Meldestufe 4, der Scheitel wird mit dem Zufluss der Iller zusammen für Samstagabend erwartet. Unterhalb von Neu-Ulm bis Neuburg steigen die Wasserstände im Laufe der Nacht in Meldestufe 1 bis 2. Im Verlauf des Wochenendes steigen die Wasserstände demnach weiter bis in die höchste Meldestufe, das Erreichen eines Jahrhunderthochwassers kann nicht ausgeschlossen werden, hieß es.

Dauerregen verlagert sich Richtung Süden

Meteorologen erwarten, dass sich der Dauerregen mehr und mehr Richtung Süden verlagert. Laut DWD liegt der Schwerpunkt der Regenfälle vom südlichen Bayerisch-Schwaben bis ins westliche Münchner Umland. Auch für Sonntag wird weiter Schauerwetter erwartet, örtlich mit Blitz und Donner. Am Montag gibt es noch einmal Regen in Schwaben und Oberbayern.

Mit Informationen von AFP, dpa