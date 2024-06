Hochwasser in Bayern: So ist die Lage am Morgen

Nach tagelangem Dauerregen sind vielerorts in Süddeutschland Gewässer übergelaufen. Bis zum späten Samstagabend hatten in Bayern zehn Kommunen den Katastrophenfall ausgerufen, da vor allem die Donau und mehrere ihrer Zuflüsse bedrohlich anschwollen. Bei einem Hochwassereinsatz in der Nähe des oberbayerischen Pfaffenhofen an der Ilm kam ein Feuerwehrmann ums Leben. Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen wird eine Person vermisst. Vielerorts mussten hunderte Menschen ihre Häuser verlassen. Örtlich ließ der Dauerregen zwar nach, doch der Deutsche Wetterdienst hat für Sonntag vor teils unwetterartigen Gewittern mit Starkregen gewarnt.

In Bayern führte der Dauerregen zu Pegelständen, wie sie statistisch gesehen nur einmal in hundert Jahren erreicht werden. So führten in der Nacht zu Sonntag die Flüsse Günz, Memminger Ach, Kammel, Mindel, Paar und Maisach so viel Wasser wie bei einem Jahrhunderthochwasser.

Feuerwehrmann stirbt bei Hochwassereinsatz

In Affalterbach/Uttenhofen im oberbayerischen Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm kam bei einem Hochwassereinsatz ein Feuerwehrmann ums Leben. Laut Auskunft der Polizei war die freiwillige Feuerwehr Ehrenberg -Pfaffenhofen kurz nach 23 Uhr zu einem Einsatz gerufen worden, weil mehrere Menschen in einem Bungalow eingeschlossen waren, der vom Wasser umgeben war. Vier Feuerwehrler setzten sich in ein Boot, um den Menschen zu helfen. Dieses Boot kenterte allerdings im Hochwasser. Während sich drei der vier Feuerwehrleute selbst retten konnten, galt der vierte, ein 42-jähriger Mann zunächst als vermisst. Gegen 2:20 Uhr in der Nacht wurde er tot aufgefunden.

Altenheime evakuiert

Im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm mussten in der Nacht außerdem mehr als 200 Menschen ihre Häuser verlassen. Zwei Altenheime wurden evakuiert, weil ein Stromausfall drohte. Die 140 Bewohner wurden in Krankenhäusern untergebracht. Im nördlichen Teil des Landkreises befürchteten die örtlichen Behörden ein extremes Hochwasser, das eine Jahrhundertflut noch um das Eineinhalbfache übertreffen könnte.

Vermisste Person in Oberbayern

Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen wird eine Person vermisst, die sich in einem Keller aufgehalten haben soll, als das Hochwasser kam. Laut Auskunft der Rettungskräfte ist es aktuell unmöglich, zu dem Haus vorzudringen. Es müsse allerdings mit dem Schlimmsten gerechnet werden. In Schrobenhausen hatten sich Feuerwehr und Rettungskräfte am späten Samstagabend auf die Evakuierung von 670 Menschen vorbereitet. Auch diese Kommune hatte zuvor den Katastrophenfall ausgerufen. Die Feuerwehr in München musste seit Samstagmorgen zu 290 Einsätzen ausrücken, meist wegen vollgelaufener Keller und Tiefgaragen. In Hohenkammer im Landkreis Freising wurden mittlerweile 150 Einwohner zum Teil mit Booten aus Häusern gerettet. In dem Ort stehen große Flächen unter Wasser. Die Glonn, die in die Amper mündet, hat inzwischen die Meldestufe 4 überschritten.

Angespannte Lage in Schwaben

Die Evakuierungsaufrufe im schwäbischen Landkreis Augsburg wurden in der Nacht ausgeweitet. Betroffen waren vor allem Kommunen am Fluss Schmutter, einem Zufluss der Donau. In der Augsburger Messe wurde eine Notunterkunft eingerichtet. Für Menschen, die die Gebiete nicht selbst verlassen können, wurden Busse bereitgestellt.

Im schwäbischen Landkreis Dillingen spitzte sich die Lage am Samstagabend an der Zusam zu, einem Zufluss der Donau. Der Krisenstab des Landratsamts forderte bei der Bundeswehr Hilfe an. Die Fachleute erwarten an dem kleinen Fluss ein Jahrhunderthochwasser, das vor allem die nahen Orte Buttenwiesen und Wertingen treffen könnte.

Ein solches Jahrhunderthochwasser gab es auch im schwäbischen Kreis Günzburg, dort ließen die örtlichen Behörden Zehntausende Sandsäcke füllen, um den Fluten Einhalt zu gebieten. In Günzburg erreichte die Donau fast vier Meter und damit fast das Dreifache des normalen Pegels. Das Bayerische Rote Kreuz entsandte Retter aus Unterfranken in die Region. Die Einsatzkräfte der Wasserwacht aus ganz Unterfranken sind speziell für Hochwassereinsätze ausgebildet.

Schwerpunkt des Hochwassers verlagert sich

Der Schwerpunkt des Hochwassers verlagert sich stromabwärts in Richtung Niederbayern und Oberpfalz. Städte wie Neuburg, Kelheim, Regensburg und Straubing könnten betroffen sein, die Scheitelwelle wird Anfang der Woche erwartet.

DWD warnt vor weiterem Regen

Auch am Sonntag besteht in weiten Teilen Bayerns und Baden-Württembergs Deutschem Wetterdienst (DWD) erneut die Gefahr von teils unwetterartigen Gewittern mit Starkregen. Der DWD-Prognose vom Sonntagmorgen zufolge ist von Mittag an bis in die Nacht zum Montag hinein mit Unwettern zu rechnen. Es könnten abermals Straßen und Keller überflutet werden. Örtlich seien auch Schäden durch Blitzeinschläge möglich, hieß es.