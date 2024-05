Knappes Gut: Wofür Betriebe kostenlos Wasser pumpen dürfen

Bei diesen Entnahmen ist wichtig: Oft handelt es sich um Kreislaufsysteme. Das bedeutet: Nur einen geringen Teil des Wassers verbrauchen die Betriebe. Insbesondere dann, wenn sie Wasser aus Flüssen pumpen, leiten sie es oft wieder zurück. Häufig wird das Wasser in diesen Fällen als Kühl- oder Prozesswasser genutzt. Auch im Kieswerk von Johannes Orgeldinger leiten die Anlagen einen großen Teil des Wassers wieder in den See. Mehr als 95 Prozent, schätzt Johannes Orgeldinger. Lediglich ein geringer Teil des Wassers bleibe an Sand und Kies haften.

Hydrologe Harald Kunstmann macht aber klar: "Auch diese Entnahmen können große Auswirkungen haben." Das Wasser kommt bei Kühlprozessen etwa mit einer veränderten Temperatur in das Gewässer zurück – und bestimmte Fischarten seien laut Kunstmann sehr temperaturempfindlich. Die hohen Temperaturen der Gewässer im Sommer sind dem Experten zufolge ein Grund für den starken Rückgang mancher Fischbestände in Bayern.

Bei den Wasserrechten gibt es viele Einzelfälle

Viele der Unternehmen erklären auch, was an ihren Wasserrechten besonders ist – was es schwierig macht, sie zusammen zu betrachten oder zusammenzufassen. Bei der Entnahmestelle der Papierfabrik Palm im Landkreis Haßberge zum Beispiel drückt eine Strömung des Mains ins Grundwasser. Deshalb sei das Wasserangebot laut dem Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen hier "ergiebig und stabil". Aus diesem Grund habe man die Entnahme in Höhe von mehr als vier Millionen Kubikmetern im Jahr freigegeben.

Im Industriecenter Obernburg wird zuerst Wasser aus dem kleinen Fluss Elsava geholt, um es dann ins Grundwasser versickern zu lassen. Über Brunnen wird es dann wieder aus dem Boden gepumpt.

Digitales Wasserbuch angekündigt – Wassercent weiterhin unklar

Das bayerische Umweltministerium hat bereits angekündigt, ein digitales Wasserbuch einführen zu wollen. Unklar bleibt allerdings, ob und wann es veröffentlicht wird. Genauso, welche Daten darin enthalten sein sollen. In mehreren Bundesländern gibt es bereits digitale Wasserbücher – in Niedersachsen sogar inklusive der Namen der Entnehmer.

Neben einem digitalen Wasserbuch will die bayerische Staatsregierung auch einen sogenannten "Wassercent" einführen. Details dazu sind ebenfalls noch nicht klar. Die meisten anderen Bundesländer verfügen bereits über einen Preis für Wasser. Nach Ministeriumsangaben soll dem Kabinett noch vor der Sommerpause ein Entwurf vorliegen.

Bei den befragten Unternehmen stößt die mögliche Einführung des Wasserpreises auf zurückhaltende bis kritische Reaktionen. "Sollte sowas kommen, müssten wir das erfahrungsgemäß an den Endverbraucher weitergeben", sagt Johannes Orgeldinger. Zumal die Berechnung in seinem Fall schwierig sei: Soll die genehmigte Wassermenge bepreist werden? Die gepumpte Wassermenge? Oder die tatsächlich verbrauchte Wassermenge? Der Unternehmer sagt: Auch wenn gewerbliche Wasserentnahmen in Bayern an sich kostenlos sind, entstehen Kosten bei der Nutzung. Pumpen bedeute Stromverbrauch. Auch deshalb sei er bestrebt, den Wasserbedarf in seinem Werk gering zu halten.