Unfallserie im Grabfeld – zwei Tote, viele Schwerverletzte

Die Rettungskräfte im Landkreis Rhön-Grabfeld mussten am Donnerstag gleich mehrmals ausrücken. Viermal in nur sieben Stunden kam es dort zu schweren Verkehrsunfällen. Zwei Menschen verloren dabei ihr Leben, die anderen Beteiligten wurden fast alle schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht.

27-jähriger nach Unfall bei Bischofsheim gestorben

Der erste Unfall geschah am Vormittag gegen 10 Uhr bei einem Überholmanöver auf der B279 bei Bischofsheim i.d.Rhön. Dort wollte der Fahrer eines mit fünf Personen besetzten Audis, der in Richtung Neustadt unterwegs war, mehrere vorausfahrende Fahrzeuge überholen. Dabei stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Wohnmobil zusammen. Die Bilanz: Sieben zum Teil schwer verletzte Fahrzeuginsassen. Nur Stunden nach dem Unfall erreichte die Polizei die Nachricht, dass ein 27-jähriger Mitfahrer aus dem Audi im Krankenhaus verstorben ist.

51-jähriger LKW-Fahrer stirbt nach Unfall auf A71

Am Nachmittag der zweite Unfall mit einem Toten: Hier prallte ein LKW-Fahrer gegen 15.50 Uhr auf der A71 zwischen den Anschlussstellen Bad Neustadt an der Saale und Mellrichstadt gegen die Mittelleitplanke. Der 51-jährige Fahrer des polnischen Sattelzuges hatte offenbar aufgrund medizinischer Probleme die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er kam unter Reanimation in ein Krankenhaus, wo er wenig später verstarb.

Paketzusteller missachtet Vorfahrt

Fast zeitgleich krachte es auf einer Kreuzung bei Ostheim vor der Rhön. Ein 23-Jähriger am Steuer eines Paketdienstfahrzeuges wollte eine Straße in Richtung Oberelsbach überqueren. Dabei kollidierte er mit einem von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Mercedes Sprinter. Dieser wiederum prallte in der Folge gegen einen Toyota, der aus Richtung Oberelsbach kam und im Kreuzungsbereich stand. Der 23-jährige Paketzusteller war zunächst in seinem Fahrzeug eingeklemmt und wurde leicht verletzt von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit. Am Steuer des Sprinters saß ein 29-Jähriger, der offenbar schwerere Verletzungen erlitt und nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus kam. Die Pkw-Fahrerin aus dem Toyota blieb der Polizeimeldung zufolge unverletzt.

Zwei Motorradfahrer stoßen frontal zusammen

Dann, der vierte Unfall gegen 17.20 Uhr bei Wülfershausen, bei dem zwei Motorradfahrer beteiligt waren. Ein aus Thüringen stammender 55-Jähriger hatte bei einem Überholvorgang offenbar eine entgegenkommende Harley übersehen. Die beiden Motorräder stießen frontal zusammen, wobei beide Fahrer schwere Verletzungen erlitten. Sowohl der 55-Jährige als auch der aus Wolfsburg stammende Harley-Fahrer im Alter von 42 Jahren wurden vom Rettungsdienst versorgt und in Krankenhäuser gebracht.