Sattelschlepper in Baustelle gekracht - A3 stundenlang gesperrt

Die A3 ist seit dem frühen Mittwochmorgen zwischen Velburg und Neumarkt in der Oberpfalz nach einem Lkw-Unfall im Baustellenbereich komplett gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, soll am Nachmittag zumindest eine Spur wieder freigegeben werden. Die Aufräumarbeiten werden sich jedoch noch bis in den Abend ziehen.

Fahrbahnteiler aus Verankerung gerissen

Laut Autobahnpolizei hatte ein 61-jähriger Lkw-Fahrer den Unfall verursacht. Er war mit seinem Sattelzug auf der A3 im Bereich einer Baustelle über einen Fahrbahnteiler gefahren und diesen aus der Verankerung gerissen. Beton- und Metallteile seien in einem Bereich von etwa 500 Meter zerstört worden, so die Polizei weiter.

Große Mengen an Diesel ausgelaufen

Bei dem Unfall sei der Tank des Lkw aufgerissen worden – etwa 600 Liter Diesel liefen auf die Fahrbahn und ins Erdreich. Es entstand ein Sachschaden von etwa 300.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt, ebenso der Fahrer eines nachfolgenden Autos, der über das Trümmerfeld fuhr.

Aufräumarbeiten bis zum Abend

Wie ein Polizeisprecher dem BR am Vormittag sagte, ist damit zu rechnen, dass ab dem frühen Nachmittag zumindest eine Spur wieder befahrbar sein wird. Bis die Autobahn zwischen Velburg und Neumarkt in der Oberpfalz wieder komplett frei gegeben werden kann, dürfte es jedoch bis zum Abend dauern, so ein Sprecher der Autobahnpolizei Parsberg.

Die Fahrbahn müsse aufwendig gereinigt werden, kontaminiertes Erdreich weggebaggert werden, hieß es. Im Baustellenbereich liegen laut Polizeisprecher zudem viele Trümmer herum, die beseitigt werden müssen. Außerdem werden dort die Fahrbahnabgrenzungen wieder neu aufgebaut. Bis das alles passiert ist und die Autobahn in Richtung Nürnberg wieder komplett freigegeben werden kann, dürfte es 19 oder 20 Uhr werden, so der Sprecher.