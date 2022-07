Traktor und Motorrad kollidieren - Jugendliche schwer verletzt

Bei einem Unfall im Landkreis Günzburg sind am Dienstagabend auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Goldbach und Jettingen-Scheppach zwei jugendliche Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Überholversuch: Gespann biegt links ab

Genau in dem Augenblick, als der 16-jährige Motorradlenker und sein 17 Jahre alter Sozius ein Traktorgespann überholen wollten, bog der 18-jährige Traktorfahrer von der Ortsverbindungsstraße nach links in einen Feldweg ein - es kam zum Zusammenstoß.

Polizei ermittelt gegen Traktorfahrer

Nach dem Sturz wurde der Sozius mit dem Rettungshubschrauber ins Uniklinikum Augsburg gebracht, der 16-jährige Fahrer kam mit dem Rettungswagen in die Uniklinik Ulm. Die Ortsverbindungsstraße war rund vier Stunden gesperrt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.500 Euro. Gegen den 18-Jährigen, der unverletzt blieb, leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ein.