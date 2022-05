Unfall: Krankentransporter drohte Böschung hinunterzustürzen

Im Freyunger Stadtteil Ort hat sich am Dienstag ein spektakulärer Unfall mit einem Krankentransporter ereignet. Die Insassen hatten am Ende viel Glück.

Transporter bleibt an steiler Böschung stehen

Der Fahrer des Transporters bemerkte an einer Kreuzung einen haltenden Pkw zu spät. Er verriss das Lenkrad und kam schließlich an einer stark abschüssigen Böschung in Schräglage zu Stehen. Der Krankenwagen, in dem ein älterer Patient transportiert wurde, drohte die steile Böschung hinunter zu kippen.

Sicherung durch Polizei und Feuerwehr

Aussteigen konnte niemand, weil durch die kleinste Gewichtsverlagerung der Krankentransporter einige Meter die Böschung hinunter gerollt wäre und sich laut Polizei vermutlich mehrere Male überschlagen hätte.

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr erkannten die Situation und sicherten den Transporter mit Spanngurten. Erst dann konnten Fahrer und Patient geborgen werden. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Patient wurde mit einem anderen Krankenwagen weitertransportiert.