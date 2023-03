Unfälle in Niederbayern: Dreijähriges Mädchen und Mann getötet

Am Donnerstag sind bei zwei tragischen in Unfällen ein dreijähriges Mädchen und ein 56-jähriger Mann ums Leben gekommen. In beiden Fällen ermittelt die Polizei.

Mädchen von Traktorreifen erschlagen

Im Landkreis Kelheim wollten zwei Männer auf einem Bauernhof den Hinterreifen eines Traktors wechseln. Der senkrecht stehende Reifen fiel dabei um und traf das Mädchen, das gerade auf ihrem Roller vorbeifuhr. Die Dreijährige wurde noch mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Hier starb sie wenig später an ihren schweren Verletzungen. Jetzt laufen die Ermittlungen von Polizei und der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft.

Auto rutscht von Dreibein

Der zweite Todesfall ereignete sich in Bernried, im Landkreis Deggendorf. Ein 56-Jähriger war bei Reparaturarbeiten unter seinem Auto eingeklemmt worden und dabei ums Leben gekommen. Ein Angehöriger fand den Mann am Donnerstag tot auf, wie die Polizei in Straubing am Freitag mitteilte. Die Beamten gingen von einem Unglück aus, Hinweise auf Fremdverschulden gab es nicht. Den Angaben zufolge war das Auto für die Reparatur auf einem Dreibein aufgebockt und gesichert. Aus welchem Grund der Wagen abrutschte, war zunächst unklar. Die Ermittlungen dauerten an.

Mit Material von dpa und AFP