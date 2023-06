Unesco-Welterbetag 2023: Die Donau im Fokus

Regensburg feiert den Unesco-Welterbetag 2023 am Sonntag unter anderem mit einer Kulturmeile entlang der Donau nahe des Besucherzentrums Welterbe in der Regensburger Altstadt. Parallel dazu veranstaltet der Geschichts- und Kulturverein Kumpfmühl ein Römerfest schon einen Abend zuvor in der Kleingartenanlage Behnerkeller. Das Motto des diesjährigen Welterbetags in Regensburg lautet: "Unsere Welt. Unser Erbe. Unsere Verantwortung."

Im Zentrum die Donau

Der Kulturreferent der Stadt Regensburg, Wolfgang Dersch, erzählt im BR-Interview, dass man so für mehr "Identifikation" der Regensburger mit Regensburg als Welterbestätte sorgen will. Die Donau gilt als Lebensader der Stadt, als römische Militärgrenze, als Autobahn des Mittelalters und heutzutage als Natur- und Erholungsraum.

Im Juli 2021 hat Regensburg mit dem Donaulimes den zweiten Welterbetitel erhalten. "Die Welterbeflächen sollen die dortigen archäologischen Befunde auf Dauer für die nachfolgenden Generationen erhalten werden", so Dersch.

Römerlager, Museumsschiff und kostenlose Führungen

Auf der "Welterbe-Meile" am Marc-Aurel-Ufer können die Besucherinnen und Besucher Einblicke in das römische Lagerleben und die historische Schifffahrt erhalten, so die Stadt Regensburg. Außerdem gibt es mehrere Mitmach-Stationen bei der auch die Besucher selbst alte Geschichten über Regensburg preisgeben dürfen. "In diesem Jahr wird es auch inklusive Führungen für blinde und sehbehinderte Menschen geben", berichtet Kulturreferent Dersch.

Im Vorfeld des Welterbetags gibt es ab Freitag bereits ein Vorprogramm des Geschichts- und Kulturverein Kumpfmühl e.V. zum Thema Donaulimes und römisches Regensburg.