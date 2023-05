Neuschwanstein als Weltkulturerbe? Bürgerentscheid im Juni

"Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Schwangau den Antrag des Freistaats Bayern 'Gebaute Träume. Die Schlösser König Ludwigs II. von Bayern: Neuschwanstein, Linderhof, Schachen und Herrenchiemsee' zur Eintragung in die UNESCO-Welterbeliste unterstützt?". Diese Frage sollen die Schwangauerinnen und Schwangauer per Bürgerentscheid beantworten – voraussichtlich am 18. Juni. Die Gemeinde hat diesen möglichen Termin für den Entscheid jetzt bekanntgegeben. Allerdings: Der Gemeinderat muss ihn am Montag noch festzurren.

Bedenken vor zusätzlichem Touristenaufkommen

Bayern will die Königsschlösser auf die Welterbeliste setzen lassen. In Schwangau, zu Füßen Neuschwansteins, gibt es Bedenken – unter anderem wegen möglicher Denkmalschutzauflagen und einem eventuellen, zusätzlichen Touristenansturm.

Die Befürworter des Welterbetitels sehen darin dagegen die Chance, das Schloss langfristig als Kulturerbe zu erhalten und ein nachhaltiges Besuchermanagement zu entwickeln.

Gemeinde will vor Bürgerentscheid umfassend informieren

"Mit dem Bürgerentscheid wollen wir den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, sich direkt am politischen Entscheidungsprozess zu beteiligen", sagte Schwangaus Bürgermeister Stefan Rinke.

Im Vorfeld des Bürgerentscheids soll es in Schwangau zwei große Info-Veranstaltungen mit den für die Welterbe-Bewerbung zuständigen Ministerien und Experten geben. Außerdem will die Gemeinde den Entwurf für den Welterbeantrag im Rathaus auslegen und im Internet umfassend über das Thema informieren.