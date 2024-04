Unendliche Geschichte – Mensa in Würzburg bleibt Dauerbaustelle

Mangel an Alternativen "belastet das Studentenleben"

"Für die Studierenden und Mitarbeitenden der Uni hier oben am Campus ist es eine suboptimale Situation", sagt Yannik Bauer. Er ist einer der Sprecher der Studierendenvertretung der Uni Würzburg. Das Kernproblem sei, dass die Universität gerade am Standort am Würzburger Hubland stark wachse, aber die Mensaplätze dort nicht mitwachsen würden.

Hauptkritikpunkt seitens der Studierendenvertretung ist der Mangel an Alternativen. Nur die Mensateria am Campus Hubland Nord würde mit etwas mehr als 500 Sitzplätzen zu Stoßzeiten nicht ausreichen. "An manchen Tagen stehen die Leute bis auf die Fußgängerbrücke Schlange", erzählt Bauer. Die Mensateria ist zur Mittagszeit die zentrale Anlaufstelle am Campus Hubland, weil die Auswahl an warmen Mittagessen hier am größten und vielfältigsten ist. Das Studierendenwerk hat reagiert und die Öffnungszeiten der Mensateria nun zumindest bis 18 Uhr verlängert. Zusätzlich gibt es noch einige Cafeterien, die teilweise auch eine kleinere Auswahl an Speisen aus der Wärmetheke anbieten.