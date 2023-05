Umstrittenes AKW Temelín: Längere Betriebszeit geplant

Artikel mit Audio-Inhalten

Das AKW nahe der bayerischen Grenze gilt ohnehin als störanfällig: Nun will der Betreiber die Betriebszeit des tschechischen Atomkraftwerks Temelín verlängern. Was bedeutet das? Und was erhofft sich der Betreiber davon?