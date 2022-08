Umstrittener Kardinal Woelki feiert Gottesdienst in Schwaben

"Wir feiern nichts anderes als einen Gottesdienst", betont der Wallfahrtsdirektor von Maria Vesperbild, Erwin Reichart. Weder er noch das Bistum Augsburg, in dem der Wallfahrtsort liegt, glauben daran, dass es bei dem Gottesdienst in Ziemetshausen (Landkreis Günzburg) am Abend (19 Uhr) Proteste von Gegnern des Kölner Kardinals geben wird.

Wallfahrtsdirektor: Nicht überprüfbare Vorwürfe

Der Kölner Kardinal Rainer-Maria Woelki wird in seinem Heimatbistum heftig kritisiert – unter anderem für sein Verhalten bei der Aufarbeitung von Fällen sexueller Gewalt gegen Kinder in seiner Diözese. Wallfahrtsdirektor Monsignore Erwin Reichart betonte im Vorfeld, es habe auch keine Überlegungen gegeben, Woelki wegen der Vorwürfe gegen ihn wieder auszuladen.

"Wir können die Vorwürfe ja überhaupt nicht überprüfen", so Reichart in einem Statement, "wir können uns nicht zum Richter über Kardinal Woelki aufschwingen", warnte der Wallfahrtsdirektor. Vielmehr erhoffe er sich, dass der Kardinal in Vesperbild mit ähnlich großem Wohlwollen aufgenommen werde wie im Kölner Dom oder dem Wallfahrtsort Neviges.

Ovationen für Kardinal Woelki

Woelki, der dem Papst auch seinen Rücktritt angeboten hatte, hatte Christi Himmelfahrt in dem Marienheiligtum im Erzbistum Köln gefeiert und dort stehenden Beifall erhalten. Die Einladung in den als konservativ geltenden Wallfahrtsort Maria Vesperbild ist bereits vor einigen Jahren ausgesprochen worden – die notwendige Zustimmung zu dem Besuch durch den Augsburger Bischofs Bertram Meier kam im vergangenen Jahr.

Stadtdechant: Missbrauchsaufarbeitung moralische Bankrotterklärung

Der Kölner Stadtanzeiger hatte aus internen Papieren über die PR-Strategie des Bistums während der Missbrauchsaufarbeitung zitiert – der Kölner Stadtdechant Robert Kleine hatte gewarnt, sollte die Strategie tatsächlich von Woelki so gebilligt worden sein, käme dies einer moralischen Bankrotterklärung der Bistumsleitung gleich.