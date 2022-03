Artikel mit Bildergalerie

Ukraine-Flüchtlinge in Münchner Gymnasium - Schüler zuhause

Hunderte Flüchtlinge kommen in München an, und in Windeseile schafft die Stadt Notschlafplätze, 100 davon im Städtischen Luisengymnasium. Schülerinnen und Schüler haben deshalb erst einmal wieder Distanzunterricht.