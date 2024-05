Heftige Gewitter über Bayern erwartet

Der Dienstag beginnt in vielen Regionen Deutschlands wieder mit einem bangen Blick in den Himmel. Für einige Gebiete in Bayern, Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland sind Unwetter, Gewitter und Starkregen vorhergesagt. "Am Dienstag bildet sich über Deutschland wieder eine Tiefdruckzone, in der die Unwettergefahr zunimmt", teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit.

Laut Vorabinformation des DWD (externer Link) sind in weiten Teilen Bayerns ab dem frühen Dienstagnachmittag bis in die Nacht zum Mittwoch hinein schwere Gewitter möglich. Betroffen sind voraussichtlich die Bezirke Niederbayern, Oberpfalz sowie Ober-, Mittel- und Unterfranken.

Starkregen von Niederbayern bis Unterfranken

Der Dienstag beginnt zunächst stark bewölkt. Nur vereinzelt zeigt sich die Sonne im Norden und Osten des Freistaats. Nachmittags breiten sich dann die Gewitter mit Starkregen von Niederbayern bis Unterfranken aus. Die Höchsttemperaturen liegen bei 16 Grad im Allgäu – ansonsten zwischen 21 und 24 Grad.

Ab 14 Uhr ist mit starkem Regen, kleinkörnigem Hagel und Sturmböen um 75 km/h zu rechnen. Aufgrund des hohen Niederschlags "mit Mengen bis 40 l/qm in kurzer Zeit" spricht der DWD eine Warnung vor "Überschwemmungen, Erdrutschen sowie vollgelaufenen Kellern und Unterführungen" aus.

Die Unwetterwarnung besteht bis Mittwochnacht um zwei Uhr: In der Nacht bleibt es weitestgehend regnerisch. Am Mittwoch dominieren anfangs Wolken das Wettergeschehen. Gebietsweise sind auch Schauer möglich und an den Alpen gibt es ein geringes Gewitterrisiko. Die Höchstwerte sinken leicht auf 17 bis 21 Grad.

Banges Warten im Saarland und in Rheinland-Pfalz

Während die Menschen im Saarland und in Rheinland-Pfalz noch mit Aufräumen beschäftigt sind, drohen auch dort ab Dienstag wieder heftige Gewitter. Die Hochwasserlage hatte in Saarbrücken ein Todesopfer gefordert. Bei einem Rettungseinsatz war eine Frau verletzt worden und später an den Folgen gestorben.