Ein Toter und Verletzte nach Turbulenzen während Passagierflug

Die Boeing der Singapore Airlines war bisherigen Meldungen zufolge mit 211 Passagieren und 18 Besatzungsmitgliedern unterwegs und geriet nach Angaben der Airline "auf dem Weg in schwere Turbulenz". Sie wurde daraufhin in die thailändische Hauptstadt Bangkok umgeleitet, wo es zu einer Notlandung kam. Ziel der in London gestarteten Maschine war eigentlich Singapur.

Medien berichten über 30 Verletzte

Nach Angaben der Airline starb an Bord ein Passagier. Ob das bei der Landung oder schon zuvor geschah, ist bisher unklar. Weitere Insassen erlitten demnach Verletzungen, in thailändischen Medien war von 30 Verletzten die Rede. Die Airline teilte weiter mit, sie arbeite mit den lokalen Behörden in Thailand zusammen, um medizinische Hilfe bereitzustellen. Zudem sei ein Team auf dem Weg nach Bangkok. "Unsere Priorität ist, allen Passagieren und Besatzungsmitgliedern an Bord des Flugzeugs jede erdenkliche Hilfe zu leisten", hieß es.

Flugzeuge des US-Herstellers Boeing fielen in den vergangenen Monaten durch mehrere schwerwiegende Pannen auf. So verlor im Januar eine Boeing 738 Max ein Stück ihrer Kabinenwand. Boeing-Chef Dave Calhoun kündigte für das Jahresende seinen Rückzug an.

Mit Informationen von dpa und Reuters