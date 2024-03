Überraschender Wechsel an TU Nürnberg

An der Spitze der Technischen Universität Nürnberg (UTN) gibt es einen überraschenden Wechsel. Gründungspräsident Prof. Hans Jürgen Prömel werde sein Amt zum Monatsende niederlegen, teilte Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) mit. Ab dem 1. Oktober soll Prof. Michael Huth das Amt des Uni-Präsidenten übernehmen.

Fokussierung auf KI

Laut Wissenschaftsminister Markus Blume sei Prof. Michael Huth als "weltweit anerkannter Wissenschaftler" die "Idealbesetzung für KI-Fokussierung“ der UTN. Prof. Huth wurde im unterfränkischen Aschaffenburg geboren und kehrt nach über 30 Jahren an renommierten Universitäten in Großbritannien und in den USA nach Bayern zurück. Derzeit ist er Professor of Computer Science und Leiter des Departments of Computing am Imperial College London, einer der zehn besten Universitäten der Welt. In Forschung und Lehre liegen die Schwerpunkte von Prof. Huth auf zukunftweisenden Themen in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Cyber Security, so das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft udn Kunst in der Mitteilung.

Gründe für überraschenden Wechsel nicht bekannt

Zu den Gründen machte das Ministerium keine Angaben. Prof. Prömel war im Januar ein Coup gelungen, indem er die Wirtschaftsweise Veronika Grimm von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg an die UTN locken konnte. Sie hat ihr Amt am 1. März angetreten. Dass die Ökonomin parallel zu ihrer Tätigkeit als Wirtschaftsweise ein Aufsichtsratsmandat von Siemens Energy angenommen hat, brachte ihr Kritik von anderen Wirtschaftswissenschaftlern ein. Ob diese Personalie im Zusammenhang mit dem Wechsel an der Spitze der UTN steht, ist nicht bekannt.