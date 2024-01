Wirtschaftsweise Grimm wird Professorin an der TU Nürnberg

Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm wird Professorin an der neuen Technischen Universität Nürnberg (UTN). Grimm trete am 1. März 2024 die Professur für Energiesysteme und Marktdesign an, teilt die Universität mit: Ihre Berufung sei ein wichtiger Schritt in der Weiterentwicklung der UTN als interdisziplinäre Technische Universität, heißt es in der Mitteilung.

"An der Schnittstelle zwischen Künstlicher Intelligenz und Wirtschaftswissenschaften kann sie uns mit ihrer Expertise neue Horizonte eröffnen, um den globalen Herausforderungen im Bereich der Energiemärkte und Marktprozesse mit Pioniergeist zu begegnen", so UTN-Gründungspräsident Hans Jürgen Prömel.

Interdisziplinär mit KI zu Märkten und Energiesysteme forschen

Grimm selbst wird in der Mitteilung mit den Worten zitiert, an der UTN wolle man Universität in Forschung und Lehre "neu denken". "Hier können wir rund um die Themen Energiesysteme und Marktdesign systematisch interdisziplinär arbeiten." Der Fokus der UTN auf Künstliche Intelligenz und Data Analytics könne das ideale Umfeld schaffen, um das Zusammenspiel von technologischem Fortschritt und der Ausgestaltung von Märkten besser zu verstehen. Sie freue sich darauf, Lösungen zu entwickeln, die die Zukunft etwa im Energiebereich nachhaltig veränderten, so die Professorin.

Die Volkswirtschaftlerin und Soziologin hatte 2002 an der Humboldt-Universität Berlin promoviert. Anschließend forschte und lehrte sie an Universitäten in Alicante (Spanien), Köln - wo sie auch habilitierte - in Brüssel und der UC Louvain (Belgien). Zuletzt hatte die 52-jährige gebürtige Schleswig-Holsteinerin den Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Wirtschaftstheorie an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) inne.

Wirtschaftsweise mit zahlreichen Auszeichnungen

Seit 2020 ist Veronika Grimm als sogenannte Wirtschaftsweise Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Für den Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Praxis erhielt sie in den vergangenen Jahren zahlreiche Auszeichnungen. Erst im vergangenen Jahr wurde sie mit dem renommierten wirtschaftswissenschaftlichen Gustav-Stolper-Preis ausgezeichnet.

Die Ernennungsurkunde der Technischen Universität Nürnberg bekam Grimm am vergangenen Freitag überreicht.